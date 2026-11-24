AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyaseti, inandığı değerlere hizmet etmenin, birlikte yola çıktığı insanlarla aynı idealler etrafında mücadele etmenin ve millete karşı taşımaları gereken sorumluluğu yerine getirmenin, en uygun yolu olarak gördüğünü ifade etti.

"Kendimi bildim bileli hak, hukuk, adalet, helal-haram ve ahlaki değerler her zaman pusulam ve ışığım olmuştur." ifadesine yer veren Yazıcı, yaklaşık 35 yıl önce çıktığı bu yolda, partisinin kuruluşundan bugüne kadar değişik kademelerde, farklı sorumluluklar üstlenerek nice mücadeleye, nice başarıya, nice sınava tanıklık ettiğini hatırlattı.

Yazıcı, her görevini bir makamın sağladığı imtiyaz olarak değil, omuzlarına yüklenen bir emanet olarak kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu uzun yolculukta değişmeyen tek şey, hak bildiğimden, doğru bildiğimden ve ahlaki değerlerle bezenmiş vicdanımın gösterdiği yoldan ayrılmamaya gayret ettim. Çünkü siyasette asıl mesele, hangi koltukta oturduğunuz değil, o koltukta otururken hangi değerleri temsil ettiğinizdir. Hakimlik mesleğini icra ile başladığım çalışma hayatımın en önemli yıllarını AK Parti çatısı altında ve devletimizin önemli kademelerinde ülkemize, milletimize hizmet ederek geçirdim. Yuvam, ocağım, evladım olarak gördüğüm, ömrümün en önemli dönemlerini geçirdiğim AK Parti'nin kuruluş aşamasından bugüne kadar Türkiye'nin makus talihini yenerek, yeni Türkiye'nin inşa edilmesi sürecinde alınan kararların, verilen mücadelenin içinde oldum. Ömrümü hak ve özgürlük gasplarına karşı verilen mücadeleyle geçirmekteyim."

"Alnım ak, başım dik." ifadesini kullanan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar ne şahsi hayatımda ne de üstlendiğim kamusal ve siyasi sorumluluklarda şaibeli herhangi bir işin, ilişkinin ve faaliyetin içinde bulunmadım. Görev yaptığım her dönemde dürüstlükten, şeffaflıktan ve kamu sorumluluğunun gerektirdiği hassasiyetle hareket ettim. Bugün de geçmişime, emeğime ve yürüttüğüm mücadeleye alnımın akıyla bakıyorum. Verilmeyecek hesabım Allah'a şükürler olsun ki yok. Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşümünde ter dökenlerden olmak, ülkemizin demokratikleşme ve kalkınma yolculuğuna omuz verenler arasında bulunmak benim için her zaman büyük bir onur olmuştur. Bu süreçte üstlendiğim her sorumluluğu bir makamın sağladığı imkan olarak değil, millete hizmet etmenin bir gereği olarak gördüm."

Yazıcı, ülkenin kazanımlarına katkı sunmak için çalıştığını, inandığı değerlerden ve kabul görmüş ilkelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurgulayarak, kendisi için hukuk, hak ve hakkaniyetin, her türlü siyasi değerlendirmenin ve kişisel beklentinin üzerinde olan değerler olduğunu bildirdi.

Bu noktada son olaylara ilişkin birkaç hususu özellikle vurgulamak istediğini kaydeden Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:

"Oğlumun soruşturmaya konu fonların hiçbirinden gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen değil bir lira, bir kuruş dahi kazanımı olmamıştır. Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankasının ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir. Bu süreçte beklentim, peşin hüküm kurulmadan masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesidir. Bir iddianın, yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle bir hükme dönüşemeyeceğine inanıyorum. Herkes için olduğu gibi benim için de esas olan, hakkaniyet, adalet ve gerçeğin kendisidir. Herhangi bir dahliniz, sorumluluğunuz ya da ortaklığınız olmasa dahi siyaseten işin tüm sorumluluğu bazen sizin omuzlarınıza yıkılır ve sizin bırakmanız durumunda sorunun çözüleceği gibi bir izlenim oluşturulur."

Yazıcı, şimdi böyle bir algının içinde olduklarını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaşanan sürecin üzüntü veren önemli bir yönü, en küçük fiili bir aktivitem olmayan fon alanıyla ilgili Partide bulunduğum görev, araç haline dönüştürülerek akıl, izan ve insafla bağdaşmayan sosyal medya aracılığıyla yürütülen planlı bir kampanyayla oğlum ve şahsımın ötesinde yuvam olarak gördüğüm ve büyümesini gururla izlediğim Partime zarar verme algısı oluşturulmaya odaklanılmıştır. Buna asla fırsat vermeyeceğim.

Bu nedenle deruhte etmekte olduğum görevimden ayrılma kararı aldım. Bu hareket tarzımı farklı şekilde yorumlayanların, söyleme dönüştürenlerin olabileceğini, konuyla ilgili bugüne kadar süreçle ilgili oğlum ve şahsımla ilgili organize karalama pratiklerine bakarak tahmin etmek mümkündür. Hareket tarzımı ifade ettiğim amaç dışında başkalaştırmaya çalışanları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Aldığım karar, görev sorumluluğumun ve kurumsal hassasiyetimin bir gereğidir. İnandığım siyasi ahlakın ve sorumluluk anlayışının bir sonucudur."

Bu yolculukta güvenini esirgemeyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarına gönülden teşekkür eden Yazıcı, makamların gelip geçici, dostlukların, emek, sadakat ve insanın kendi vicdanına verebildiği hesabın ise kalıcı olduğunu vurguladı.

Vicdanının rahat olduğunu, dostlarının da müsterih olmasını istediğine vurgu yapan Yazıcı, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün bir görevden ayrılıyorum. Fakat ülkeme, milletime, demokrasiye, adalete ve inandığım değerlere hizmet etme sorumluluğumdan ayrılmıyorum. Bugüne kadar inandığım doğruların arkasında nasıl durduysam, bundan sonra da aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğim. Ben bugün bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil. Bir görevi devrediyorum, inancımı değil. Bir unvandan vazgeçiyorum, ilkelerimden değil. Bugün geriye dönüp baktığımda, en büyük kazanımımın taşıdığım unvanlar değil, kendi vicdanıma verdiğim hesabın doğruluğudur. Ve inanıyorum ki zaman, makamları değil, insanların zor zamanlarda gösterdiği duruşu hatırlayacaktır. Bunu bilmeyenler olabilir. Ama inancımız odur ki 'hakimlerin hakimi Allah her şeyi bilendir.' Deruhte etmekte olduğum Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerimden istifa ediyorum."