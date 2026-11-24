Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, sorumlu kurumların koordinasyonunda, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları çerçevesinde, 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Hukuki süreçler sürdürülüyor

Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde, piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören taslak tamamlandı

Açıklamada, önceki kurul çalışmalarına istinaden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gibi kurumlarla ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından taslağın Meclis grubuna sunulacak hale getirildiği aktarıldı.

Taslağın içeriğine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taslakla, sermaye piyasalarındaki risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirler ile hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesine ve yatırımcılara iadesine yönelik mekanizmalar getirilmektedir. Ayrıca piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezalar önemli ölçüde artırılmaktadır."