İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki AKOM'da "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, AKOM'un kente ilişkin uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

"Mart daha ılıman ve yağışlı geçebilir"

AKOM koordinasyonunda paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre, sonbahar aylarında İstanbul'da yağışların mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıkarak eylülde metrekareye 122 kilogram, ekimde ise 185 kilogram seviyelerine ulaştığını aktaran Cebeci, "Kış sezonu boyunca da şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor. Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İBB'nin, kışa hazırlık kapsamında 4 bin 781 kilometrelik yol ağında, 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7/24 görev yapacağı belirtildi.