Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine geldi.

Yapılan incelemelerde, 22 yaşındaki Kardelen Erol'un ikamet ettiği binanın 5'inci katından çimen ve beton zeminin bulunduğu alana düştüğü belirlendi.

Çevredeki vatandaşlarla yapılan görüşmelerde, olay öncesinde kadının eşi Burak Erol ile yaşadığı ikamet içerisinden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polisin çalışması sonucu gözaltına alınan şüpheli eş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.