Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Yomra ilçesindeki Şana Deresi’nin kırmızı akması üzerine bölgede inceleme başlattı.

Dere boyunca yapılan incelemede bölgede faaliyet gösteren bir boya depolama tesisindeki atıkların mevzuata aykırı şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle derenin kırmızı aktığı belirlendi.

İl Müdürlüğü ekiplerince firmaya ilgili Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin TL idari yaptırım uygulandı. Yapılan son kontrollerde Şana Deresi’nin renginin düzeldiği tespit edildi.