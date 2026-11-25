Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Cidde Limanı çevresini hedef alan saldırı girişimine ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Husiler tarafından fırlatılan İHA'nın hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiğini belirtti.

İHA'nın imha edilmesi sırasında düşen şarapneller nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, kısa bir süre önce de Husilerin attığı bir mühimmatın Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan Limanı'na düştüğünü duyurmuştu.

Husiler de Suudi Arabistan'ın, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında kendilerinin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için limanı tahliye etme çağrısı yapmıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlemesi halinde Cidde Limanı başta olmak üzere ülkenin Kızıldeniz'deki diğer limanlarını hedef alacaklarını iddia etmişti.