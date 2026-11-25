Kurum içi etkileşimi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek, TUSAŞ'ın bilgi birikimini ve tecrübelerini geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek "TUSAŞ Mühendislik Konferansı"nın ilk programı gerçekleştirildi.

Konferansta, Türk mühendisliğinin gelişimi, savunma sanayisinde rol üstlenen kurumların sektöre ilişkin değerlendirmeleri, görüş ve önerileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, açılışta yaptığı konuşmada, mühendisliğin ekosistemin, süreçlerin, ortaya konulan ürünlerin ve gelinen noktanın arkasındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, insanlı ve insansız hava araçlarından uzay teknolojilerine, havacılık yapısallarından sabit ve döner kanatlı özgün platformlara kadar uzanan geniş ürün yelpazelerinde dünyada öncü konumda bulunduklarını belirtti.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan da yıllar önce hayal bile edilemeyen eserleri ortaya koyanların bu konferansın öznesi olan mühendisler ve TUSAŞ personeli olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Demiroğlu'nun moderatörlüğünde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ana konuşmacı olarak yer aldığı panel düzenlendi.

Bayraktar, burada, hep birlikte yol arkadaşı, meslektaş, ülkenin tam bağımsızlığı adına çalışan neferler olarak üzerlerine büyük vazifeler düştüğüne inandığını söyledi. Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu:

"İnanın sizlerin yaptığı işlerle, gayretinizle, ruhunuzla bütün bu alanlar anlam ve kıymet buluyor. Tüylerimizi diken diken eden şey de sadece bu hangarlar, binalar, büyük tesisler değil, onun içinde taşınan ruh, gayret, emek, tam bağımsızlığımız, gök vatandaki serüvenimiz adına çekilen çile, çaba."