ASELSAN, kara konuşlu hava savunma sistemlerindeki kabiliyetlerini deniz platformlarına taşıyarak insansız hava aracı (İHA), gemisavar füzeleri ve modern asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirdiği GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemiyle deniz unsurlarına koruma sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası demo faaliyeti kapsamında Karadeniz açıklarında GÖKDENİZ ile gerçek atışlı test gerçekleştirildi.

Gerçekçi operasyonel koşulların oluşturulması amacıyla geminin 5 ila 10 knot hızla seyrettiği testte GÖKDENİZ, yüksek hızlı jet motorlu İHA tehdidini temsil eden, farklı yön ve irtifalardan gelen hareketli hava hedeflerini tespit ve takip ederek angajman sonucunda imha etti.

Hedefin alçak irtifada manevralar içeren uçuş profiliyle özellikle İHA'lar ve seyir füzelerinin zorlu özelliklerinin simüle edildiği gösterim, sistemin küçük, yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hedeflere karşı etkinliğini ortaya koydu.

Otonom ve tam otonom çalışma kabiliyeti

Test, hedef tespiti, takibi ve angajman başlatma süreçlerinin sistem tarafından otomatik yürütüldüğü otonom modda icra edildi. Operatör müdahalesinin yalnızca tek bir düğmeye basarak atışa onay vermekle sınırlı kaldığı sistem, bu sayede reaksiyon süresini kısaltarak zamanın kritik olduğu deniz savunma senaryolarında hızlı karşılık verilmesini mümkün kılıyor.

GÖKDENİZ, testte sergilenen otonom modun yanı sıra operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan atış dahil tüm angajman sürecini bağımsız gerçekleştirebildiği tam otonom çalışma moduna da sahip bulunuyor.

Konteynerize çözümle ticari gemilere de koruma

Gelişmiş sensör kabiliyetlerini yüksek reaksiyon hızına sahip bir silah sistemiyle birleştiren ASELSAN, bu teknolojiyi geleneksel askeri gemilerin ötesine de taşıyor.

Kısa süre önce EURONAVAL fuarında konuşlandırılabilir, konteynerize GÖKDENİZ çözümünü tanıtan şirket, esnek konuşlandırma seçenekleri sunan bu konfigürasyon ile ticari gemilere de gelişmiş yakın hava savunma kabiliyeti kazandırmayı ve deniz varlıklarını yeni nesil hava tehditlerine karşı korumayı hedefliyor.