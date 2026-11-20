Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, envantere girdi. İlk 3 uçağın güvenlik güçlerine teslim edilmesi, uluslararası basında geniş yer buldu.
Amerikan savunma basını, KIZILELMA'yı mercek altına aldı.
Havacılık yayını Aviation Week, gelişmeyi "Türk ordusu Baykar KIZILELMA'yı teslim aldı" başlığıyla duyurdu.
Baykar'ın dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attığı açıklamasına yer verdi.
ABD merkezli Al-Monitor ise KIZILELMA'nın envantere girişini, Türkiye'nin hava gücüne kazandıracağı yeni kabiliyetlerle birlikte ele aldı.
KIZILELMA'nın envantere girmesi Yunan basınında da gündem oldu.
Savunma yayını OnAlert, KIZILELMA'nın 600 test ve eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini yazdı.
PΤΗΣΗ dergisi ise KIZILELMA'nın hava-hava muharebesi ve insanlı savaş uçaklarıyla müşterek harekat kabiliyetlerini ele aldı.
Rus merkezli haber ajansı EADaily, gelişmeyi "Geleneksel havacılığa meydan okuma" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
İlk üç KIZILELMA'nın teslim edilmesini ve uçağın gelecekteki kabiliyetlerini ele aldı.