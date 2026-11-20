New York'taki Nasdaq borsasında 19 Kasım 2026'da "ANT" koduyla işlem görmeye başlayan şirket, ilk işlem gününün sonunda 1,76 trilyon dolarlık değerlemeye ulaştı.

Düzenleyici kurumlara sunulan belgelere göre şirketin bu yılın eylül ayı itibarıyla çalışan sayısı 5 bin 300 seviyesinde bulunuyordu.

Özel şirket hisselerini takip eden Hill platformunun verilerine göre, Anthropic'in halka arz fiyatını hisse başına 83 dolar olarak belirlemesinin ardından yaklaşık 600 çalışan, 100 milyon doların üzerinde hisse değerine ulaşarak "süper milyoner" (centi-millionaire) kulübüne girdi.

Şirket içinde "Karıncalar" (Ants) olarak bilinen çalışanlardan 2 bin 800 kadarının 10 milyon doların üzerinde hissesi bulunuyor. Yaklaşık 5 bin 100 çalışan, yani personelin yüzde 96'sı ise 1 milyon doların üzerinde hisse varlığına sahip oldu.

Erken katılan çalışanlar kıdemlilerden daha fazla kazandı

Hill platformunun kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Benson, perşembe günü CNN'e yaptığı açıklamada, Anthropic'te işten ayrılma oranının çok düşük olduğuna dikkat çekerek "Burada en şaşırtıcı olan şey, bunun ne kadar hızlı gerçekleştiği" dedi. Benson, "Anthropic'in bir roket gibi yükseldiği bir süredir oldukça açıktı ve bu durum insanların ayrılmasını kesinlikle engelledi çünkü bunun fırsat maliyetinin ne olacağını biliyorlardı" ifadelerini kullandı.

Genellikle nakit rezervi düşük olan Silikon Vadisi girişimlerinin, çalışanlarına maaş ve hisse senedi kombinasyonuyla ödeme yapması alışılmadık bir durum değil. Gelecekte gerçekleşecek bir satın alma veya halka arz vaadi, çalışanların sıkı çalışmaya motive olmasını ve ödeme gününe kadar şirkette kalmasını sağlıyor. Ancak çok az girişim Anthropic kadar büyüyebildi veya bu kadar hızlı gelişim gösterebildi. 2021 yılında kurulan şirketin 2024 yılı sonunda binden az çalışanı bulunuyordu.

Çoğu teknoloji girişiminde olduğu gibi finansal kazanç açısından erken katılmanın kıdemli olmaktan daha önemli olduğunu belirten Benson, "Hiyerarşide çok alt sıralarda olabilirsiniz ancak şirkete 2023 veya 2024 yılında katıldıysanız, bu yılın başlarında katılan kıdemli bir kişiye kıyasla çok daha iyi bir kazanç elde etme olasılığınız yüksek" diye konuştu.

Buna karşılık SpaceX, haziran ayındaki ses getiren halka arzından önce yirmi yılı aşkın bir süre özel şirket olarak faaliyet göstermişti. Söz konusu halka arz, 22 bin kişilik çalışan kadrosundan yaklaşık 4 bin 400 kişiyi milyoner yapmıştı.

İlk günden hisse satışı imkanı ve San Francisco konut piyasası

Anthropic'in halka arzı, kurucu olmayan şirket içi yatırımcıların ve çalışanların işlemin ilk gününde hisselerini nakde çevirmesine izin vermesi bakımından da benzersiz bir özellik taşıyor. Çoğu halka arzda çalışanlar, genellikle üç ila altı ay süren ve hisselerini satamadıkları bir "satış yasağı" dönemine tabi tutuluyor.

Ancak Anthropic'in borsa kotasyonu, kurucu olmayan şirket içi kişilerin hisseler işlem görmeye başlar başlamaz paylarının yüzde 10'una kadarını nakde çevirmesine olanak tanıyan karmaşık ve kademeli bir takvim içerdi. Perşembe günü bu fırsattan kaç kişinin yararlandığı ise henüz bilinmiyor.

Çalışanları Teksas, Kaliforniya ve Florida'ya yayılmış olan SpaceX'in aksine Anthropic, tüm ekonomisi teknoloji servetindeki ani artışlarla yeniden şekillenen San Francisco kentinde yoğunlaşıyor. Yeni milyonerlerin sayısındaki bu ani artış, konut fiyatlarının halihazırda son yılların en hızlı artışını kaydettiği San Francisco emlak piyasası üzerindeki baskıyı yakında daha da artırabilir.

Emlak platformu Redfin verilerine göre kentte ortalama bir ev ekim ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 19 artışla 1,7 milyon dolara satıldı. Ulusal Emlakçılar Birliğine göre ise aynı dönemde ülke genelindeki medyan konut fiyatı 416 bin 700 dolar seviyesinde kalarak neredeyse yatay bir seyir izledi.