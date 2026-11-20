Parlamento kayıtlarına göre Kopenhag'da perşembe günü yapılan oylamada 109 milletvekili anlaşma lehinde oy kullanırken karşı oy veren çıkmadı.

ABD, Danimarka ve Grönland, söz konusu anlaşmayı 22 Eylül 2026 tarihinde New York'ta düzenlenen 81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Donald Trump, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in katılımıyla imzalamıştı. Anlaşma, Trump'ın 57 bin kişinin yaşadığı özerk Danimarka toprağı olan maden zengini adanın kontrolünü ele geçirme yönündeki tekrarlanan tehditlerinin ardından gerilimi azaltmak amacıyla hazırlandı.

ABD'nin askeri rolü genişletiliyor, egemenlik hakları teyit ediliyor

Anlaşma kapsamında, "Altın Kubbe" füze savunma sistemi kurulmasına izin verilmesi de dahil olmak üzere ABD ordusunun Grönland'daki rolü genişletiliyor. Anlaşma aynı zamanda Danimarka'nın egemenliğini ve Grönlandlıların kendi kaderini tayin hakkını yeniden teyit ediyor.

ABD Senatosu oylamasına tabi olmayan yürütme anlaşması niteliğindeki mutabakat, Kopenhag'daki oylamanın ardından Danimarka Dışişleri Bakanlığının prosedürlerin tamamlandığını diplomatik bir notayla ABD'ye bildirmesiyle yürürlüğe girecek. Grönland parlamentosu da anlaşmayı bu ay onaylamıştı.

Uzmanlar anlaşmanın etkileri konusunda farklı görüşler paylaşıyor

Geçen hafta Danimarka parlamentosundaki ilk okumadan tüm partilerin desteğiyle geçen anlaşmanın ardından milletvekilleri rahatladıklarını ve mutabakatın Grönland'daki durumu normalleştirmesini umduklarını dile getirdi. Kopenhag Üniversitesinde siyaset bilimi profesörü olan Mikkel Vedby Rasmussen ise "Ancak bunun bir son değil, aksine bir başlangıç olduğuna dair pek çok işaret var" dedi.

Rasmussen, "ABD bu anlaşma sayesinde güvenlik politikası sonuçları doğuran kararlarda ve stratejik kaynakların çıkarılmasının bir bölümünde daha fazla nüfuz talep edebilecek" ifadelerini kullandı. Diğer uzmanlar ise yeni anlaşmanın ABD'ye Grönland'da çok fazla ek askeri erişim sağlamadığını belirtiyor.

Trump'ın adayı ele geçirmek için askeri veya ekonomik güç kullanma seçeneğini dışlamayı reddetmesi ocak ayında NATO içinde diplomatik bir krizi tetiklemiş, bu kriz Danimarka ve Grönland'ı aylarca süren yoğun müzakerelere zorlamıştı. ABD'nin halihazırda en kuzeydeki askeri üssüne ev sahipliği yapan stratejik konumdaki Grönland, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya uzanan en kısa güzergah üzerinde yer alıyor.