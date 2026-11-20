Analiz platformu Sensor Tower'ın verilerine göre açık dünya aksiyon-macera türündeki yapım, perşembe günü itibarıyla 24,5 milyondan fazla kopya satarak yaklaşık 2,36 milyar dolar gelir elde etti.

Bu yılın şimdiye kadarki en yüksek hasılat elde eden filmi Spider-Man: Brand New Day ise sinemalardaki tüm gösterim süresi boyunca 2,5 milyar dolar kazanmıştı.

GTA 6'nın yapımcısı Rockstar ve ana şirketi Take-Two, oyunun satış rakamlarına ilişkin ayrıntıları paylaşmadı ancak talebin eşi benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu açıkladı. BBC, konuya ilişkin görüş almak için her iki şirketle de iletişime geçti.

Tarihin en pahalı video oyunu

Oyun, Rockstar'ın yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip olan ve tarihin en popüler yapımlarından biri haline gelen suç simülasyonu serisinin son halkasını oluşturuyor. Özünde Amerikan rüyasına hicivli bir bakış sunan seri, oyuncuları oyunun Florida'dan esinlenilen eyaleti Leonida'da profesyonel suçluların yerine koyuyor. Son yapım ise küçük çaplı iki suçlu olan Lucia ve ortağı Jason adlı yeni karakterlerin hikayesini konu alıyor.

Geliştirme maliyetinin 1 milyar doları aştığı tahmin edilen GTA 6, bu rakamla tarihin en pahalı video oyunu konumunda bulunuyor.

Satışların dörtte üçü PlayStation 5 için yapıldı

Sensor Tower, büyük bir popülerliğe ulaşacak olan GTA 6'nın, oyuncuların diğer tek oyunculu yapımlara ayırdığı süreyi yüzde 10 oranında azaltacağını öngörüyor. Araştırma şirketi, tahminlerinin her gün milyonlarca kişiyi takip eden e-posta fatura verilerine ve diğer istatistiksel kaynaklara dayandığını ifade etti. Şirket ayrıca GTA 6'nın satışa sunulduğu PlayStation ve Xbox gibi büyük oyun platformlarındaki herkese açık profilleri de izliyor. Sensor Tower'a göre oyun satışlarının yaklaşık dörtte üçü PlayStation 5, geri kalanı ise Xbox platformu için gerçekleştirildi.

Oyun pazarı araştırma şirketi Niko Partners, GTA 6'nın bu yıl dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde satış geliri elde etmesini beklediğini açıkladı. Bu rakam GTA 6'yı tüm zamanların en yüksek hasılat yapan eğlence yapımları arasına sokacak ancak oyunun, enflasyona göre uyarlanmış rakamlarla tahmini 4,5 milyar dolar gelir elde eden 1939 yapımı Rüzgar Gibi Geçti (Gone with the Wind) filmini yakalaması için önünde hala katetmesi gereken bir mesafe bulunuyor.

Çok oyunculu mod ve PC sürümü henüz duyurulmadı

Rockstar'ın önümüzdeki yıllarda GTA 6'dan çok daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor. New York merkezli stüdyo, oyunun bilgisayar (PC) sürümünün ne zaman çıkacağını veya oyuncuların internet üzerinden başkalarıyla etkileşime girip görevler yapmasına olanak tanıyacak çok oyunculu genişleme paketinin çıkış tarihini henüz duyurmadı.

2013 yapımı GTA 5 örnek alınırsa çok oyunculu mod, oyuna onlarca saatlik ek oynanış süresi kazandıracak ve oyuncuların oyun içi mülkler, arabalar ve diğer avantajlar için gerçek para harcamasıyla Rockstar'a daha da fazla gelir getirecek.

13 yıllık bekleyişin ardından art arda yaşanan ertelemeler, büyük ilgi gören yapıma yönelik beklentiyi daha da artırdı. Bazı eleştirmenler tarafından şimdiye kadarki en etkileyici oyun deneyimlerinden biri olarak övülen GTA 6, eğlence medyası sitesi IGN tarafından tavizsiz bir mühendislikle tasarlanmış bir başyapıt olarak tanımlandı.

GTA 6'nın perşembe günü farklı saat dilimlerinde gece yarısı satışa sunulmasıyla birçok oyuncu gece boyunca uyumazken bazıları ise oyunu oynayabilmek için ertesi gün izin aldı.

Oyuncuların GTA 6'nın 212 gigabaytlık dev dosyasını konsollara yüklemek için acele etmesiyle oyunun çıkışı Virgin Media O2'nin akşam internet trafiği rekorunu kırdı. Oyunun açık görsel içerikleri Japonya'da sansüre yol açarken yapım, önceki GTA sürümlerinde olduğu gibi anakara Çin'de satış onayı alamadı.