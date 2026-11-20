Erken aşama tıbbi denemelerde kemoterapiyle birlikte daraxonrasib verilen her 12 hastadan birinde kanser taramalarda tespit edilemez hale geldi. Yakın zamanda vücudun diğer bölgelerine yayılmış ileri evre pankreas kanseri teşhisi konulan 61 katılımcının neredeyse tamamında tümörlerin büyümesi durdu.

Ancak doktorlar, ilacın hastalığı ne kadar süre kontrol altında tutabileceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu ve bunun kesin bir tedavi olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuçlar son derece heyecan verici

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu (Cancer Research UK), bu gelişmeyi pankreas kanseri hastaları için son on yılların en büyük sıçraması olarak tanımladı.

Kurumdan Dr. Sam Godfrey, BBC News'e yaptığı açıklamada sonuçların son derece heyecan verici olduğunu söyledi. Godfrey, "Bu yeni ilacın yaptığı şey, ilaçla tedavi edilemeyeni tedavi etmenin bir yolunu bulmak oldu. Pankreas kanserinde çok uzun zamandır beklenen ilerlemeyi nihayet görüyoruz" dedi.

Tedavisi oldukça zor olan pankreas kanseri, İngiltere'deki tüm yaygın kanser türleri arasında en düşük sağkalım oranına sahip bulunuyor. Kemoterapi tümörleri bir miktar küçültebilse de kanser genellikle yeniden büyüyor. İleri evre hastalığa sahip kişilerin çoğu yıllarca değil, yalnızca aylarca hayatta kalabiliyor.

Doktorlar, yeni tedavinin kanseri tamamen durduramasa bile hastalara daha fazla zaman kazandırabileceğini umuyor. Deneme kapsamında hastalar ortalama bir buçuk yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında bazı hastalarda kanserin geri dönmediği görüldü. Bu kanserlerden herhangi birinin remisyona girip giremeyeceğini ve bunun ne kadar süreceğini anlamak için daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Deneme sonuçlarına göre hastaların yüzde 90'ında tümörlerin büyümesi durdu ve hastaların yüzde 60'ından biraz fazlasında tümörlerin küçüldüğü veya kaybolduğu görüldü. Hastaların yaklaşık yüzde 8'inde, yani her 12 kişiden birinde ise tümörler bilgisayarlı tomografi taramalarında tespit edilemez hale geldi.

Daha uzun sağkalım süresi

ABD'deki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden denemeye katılan Dr. Wungki Park, şu ana kadar elde edilen sonuçların son derece cesaret verici olduğunu belirtti. Park, "Yalnızca daha yüksek oranda tümör yanıtı değil, aynı zamanda daha derin yanıtlar ve hastalık kontrol süresinin neredeyse iki katına çıktığını görmeye başlıyoruz. Bu durum nihayetinde daha uzun bir sağkalım süresine dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

ABD'de halihazırda onaylanmış bir KRAS inhibitörü tedavisi olan daraxonrasib, çoğu pankreas kanserinde bulunan ve tümör büyümesini tetikleyen RAS adlı belirli mutasyonlara kilitlenerek bunları devre dışı bırakma prensibiyle çalışıyor. Akciğer ve yumurtalık kanseri dahil olmak üzere onlarca farklı kanser türü de benzer mutasyonlara sahip olabiliyor. Bu durum, ilacın diğer birçok hastaya da yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

Dr. Godfrey, pankreas kanserinde görmeye başladıkları bu erken başarının diğer kanser türlerine de yayılabileceğini umduğunu dile getirdi. Daha uzun süreli denemelerin ve sonuçların hayati önem taşıdığını vurgulayan Godfrey, "Kanser geri gelebilir ve taramalar hiçbir belirti göstermese bile aradan daha fazla zaman geçmeden kanserden tamamen kurtulduğunuzu kesin olarak bilemezsiniz" dedi.

Çalışmanın diğer doktorlara sunulduğu Avrupa kanser konferansı EORTC'nin başkanı Prof. Elena Garralda da sonuçların heyecan verici olduğunu söyledi. Garralda, bu bulguların kombine tedavinin hastaların genel sağkalım süresini ve tümörlerin yeniden büyümeye başlamasından önceki süreyi önemli ölçüde iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini aktardı.

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu verilerine göre İngiltere'de her yıl 11 bin 500 kişiye pankreas kanseri teşhisi konuluyor ve yaklaşık 10 bin 200 kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ünlü oyuncu Alan Rickman da 2016 yılında teşhis konulduktan beş ay sonra bu hastalık sebebiyle yaşamını yitirmişti. Hastalığın belirtileri arasında sarılık, ciltte kaşıntı, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk ve yüksek ateş yer alabiliyor.