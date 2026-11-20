ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada, 48 evet oyuna karşılık 51 hayır oyu ile söz konusu tasarı reddedildi.

Trump yönetiminin İran'la çatışmalara ve bu ülkeye yönelik saldırılara son vermesini öngören tasarı, Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla bir kez daha engellendi.

Tasarıya evet oyu veren üç Cumhuriyetçi senatör Susan Collins, Lisa Murkowski ve Rand Paul, önceki birçok oylamada olduğu gibi partilerinin genel politikasından farklı oy kullandılar.

Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman da tasarıya karşı oy kullanan tek Demokrat isim olarak kayıtlara geçti.

3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinden sonraki İran'la ilgili ilk tasarı olarak gündeme gelen tasarı, bir kez daha Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmiş oldu.

Eylül ayı ortasında Temsilciler Meclisinde oylanan savaş yetkileri tasarısı 204'e karşılık 220 oyla kabul edilmişti.