"ANT" koduyla işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri 111,50 dolardan açılış yaptı.

Gün içinde en düşük 92,72, en yüksek 115,10 dolar seviyesini gören hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 00.00 itibarıyla 97,17 dolardan kapandı.

Böylece şirketin hisseleri, halka arz fiyatı olan 83 doların yüzde 17,1 üzerinde günü tamamladı.

Analistler, Anthropic'in borsadaki ilk işlem gününde yoğun yatırımcı ilgisi gördüğünü belirtti.

Anthropic'in dolaşımdaki hisseleri üzerinden hesaplanan piyasa değeri ise 1,3 trilyon dolara yaklaştı. Böylelikle Anthropic, dünyanın en değerli halka açık şirketleri arasında 12. sırada yer aldı.

Şirket hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasının ardından ilk 10 dakika içinde tam seyreltilmiş bazda hesaplanan piyasa değeri 2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.

Tüm zamanların en büyük halka arzı gerçekleştirildi

Anthropic, haziran ayında halka arz süreci için hazırladığı taslak belge ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gizli olarak başvuruda bulunmuştu. Şirket, 26 Ekim'de de hisselerini halka arz etmek amacıyla SEC'e kayıt beyanı sunmuştu.

Şirketin satışa sunduğu 980 milyon adet A grubu adi hissenin halka arz fiyatı 83 dolar olarak belirlenmiş, böylece 81,3 milyar dolarlık kaynak sağlanmıştı.

Sunulan hisse sayısının ve halka arz fiyatının şirketin daha önce duyurduğu hedeflerin üzerinde olması dikkati çekmişti. Anthropic daha önce 825 milyon adet A grubu adi hisseyi 70 ila 78 dolar fiyat aralığından satışa sunmayı planladığını bildirmişti.

Anthropic, halka arzında sağladığı kaynakla SpaceX'i tahtından ederek tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu.

Haziran ayında borsaya açılan SpaceX, halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar gelir elde etmişti.