Ukrayna'nın müttefiklerinin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu'nun Berlin'deki zirvesinde konuşan İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa'nın net, tutarlı ve birleşik bir müzakere tutumuna sahip olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Moskova'nın maksimalist taleplerinin gerçekçi olmadığını vurguladı.

Berlin'de bulunan iki ABD temsilcisinden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova ile Avrupa'yı da yanına alarak bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bugüne kadar ABD öncülüğündeki barış görüşmelerinde Avrupa'nın herhangi bir rol almasını reddetti.

Putin Avrupa'nın pozisyonunu görmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Berlin zirvesinden önce Çin'in güneydoğusundaki Shenzhen kentinde Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile tarihi bir üçlü görüşme gerçekleştirdi ve ardından Air Force One uçağından telefonla Berlin zirvesine bağlandı.

Trump ve Şi ile yaptığı görüşmelerin ardından uzun bir basın toplantısı düzenleyen Putin, çok taraflı barış görüşmeleri konusuna değindi. Putin, Amerikalıların Avrupalıların da sürece katılmasına izin vermesi için Rusya'ya ısrarcı davrandığını söyledi.

Bu fikre karşı olmadıklarını öne süren Putin, Moskova'nın Avrupa'nın bu görüşmelere ne katacağını netleştirmek istediğini ifade etti. Putin, "Bu nedenle diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalıları pozisyonlarını belirlemek üzere Moskova'ya davet ettik. Bunun ardından Ukrayna ile diyaloğu hangi formatta sürdüreceğimize karar vereceğiz" dedi.

Rusya'nın her gün Avrupalı liderlerin 2030 yılında savaş çıkacağından bahsettiğini duyduğunu belirten Putin, "Ancak kimseye saldırmayı planlamıyoruz. Bu normal mi? Bence değil" ifadelerini kullandı. Putin yine de Rusya'nın, Avrupalılar olmadan Avrupa'daki güvenlikle bağlantılı konuları tartışmanın anlamsız olduğunu anladığını sözlerine ekledi.

NATO'nun 5'inci maddesi benzeri garanti tartışması

Jared Kushner gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Shenzhen'den barışın ulaşılabilir olduğuna inanarak ayrıldığını söyledi.

İyimser bir tablo çizen Kushner, Rusların Avrupalıların masada olması gerektiği konusunda ABD temsilcilerinin sezgilerine güvenmeye istekli olduğunu aktardı. Kushner ayrıca Moskova'nın, saldırıya uğraması halinde müttefiklerin bir ülkenin savunmasına gelmesini zorunlu kılan NATO'nun 5'inci maddesindeki fikre dayalı güvenlik garantilerinin Ukrayna'ya verilmesi konusunda artık rahat olduğunu kaydetti.

Almanya'nın başkentindeki zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uzun süredir NATO'nun kolektif savunma maddesine eş değer bir garanti talep ediyor. Ancak Putin'in böyle bir şartı kabul edeceğine dair şimdiye kadar çok az işaret görüldü.

Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliği fikrini kesin bir dille reddediyor. Ancak gelen haberlere göre ABD'li müzakereciler, acı verici toprak tavizlerini kabul etmesi halinde Kiev'e Batılı savunma ittifakının parçası olmadan 5'inci madde benzeri garantiler verme fikri üzerinde duruyor.

Avrupalı liderler Kushner kadar iyimser değil

Zelenskiy ile Merz, Burnham ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Kushner kadar iyimser bir tablo çizmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugüne kadar sunulan her öneriyi geri çevirdiğini açıkça belirterek "Putin her zaman hayır dedi" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de aynı derecede şüpheci yaklaşırken ABD'nin sürece dahil olmasıyla barış şansının arttığını söyledi. Merz, Ukrayna ile yapılacak ciddi bir görüşme ve öncelikle bir barış anlaşmasıyla eşleştiği sürece Avrupa'nın Rusya ile Avrupa güvenliği üzerine ciddi görüşmelere girmeye istekli olduğunu anlattı.

Merz, "Bu görüşmeler başlamalı ve şartlar Avrupa ile Ukrayna için kabul edilebilir olursa bunu onaylayacağız" diye konuştu.

Shenzhen'deki üçlü görüşmelerde bu konunun gündeme gelmiş olabileceğine dair kıtadaki endişelerin ortasında Merz, Avrupa'yı büyük güçler tarafından yönetilen nüfuz alanlarına bölme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1945 yılında ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere arasında yapılan anlaşmaya atıfta bulunan Merz, "Yalta formatı barış getirmeyecek" dedi. Shenzhen zirvesini her şeyden önce bir fotoğraf fırsatı olarak küçümseyen Merz, "ABD biz olmadan barış olamayacağını anlıyor. Biz de ABD yanımızdayken barış ihtimalinin arttığını biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da ABD Başkanı Donald Trump'ın Shenzhen zirvesinde Putin'i dost olarak nitelendirmesine itiraz ederek "Sayın Putin bizim dostumuz değil ve hiçbir zaman da olmayacak" dedi.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ölümcül Rus saldırılarını püskürtmek için Kiev'in acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerinin teslimatı konusunda Ukrayna'nın müttefiklerini ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çağırdı. Fransız lider ayrıca müttefiklere Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesini yeniden açma çağrısında bulundu.

Moskova'dan çelişkili mesajlar ve Kiev'e yeni saldırılar

Avrupa'nın görüşmelere katılımı konusunda Moskova'dan çelişkili mesajlar geliyor. Geçen hafta ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova ziyaretlerinin ardından Avrupa'nın yakında müzakere masasında yer alacağından emin görünüyordu.

Ancak Rus tarafı daha temkinli davrandı ve Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov bu hafta formatın genişletilebilmesi için çok fazla iş yapılması gerektiğini söyledi. Uşakov, dörtlü görüşmelerin gerçekleşebilmesi için birkaç tur daha müzakere yapılması gerekeceğine işaret etti.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgal harekatını başlattı. Moskova son bir yılda çeşitli müzakere turlarına katılsa da Kremlin'in söylemleri veya eylemleri Ukrayna'daki savaşı yavaşlatmayı düşündüğüne dair çok az ipucu veriyor.

Rusya, kış mevsimi etkisini artırırken Kiev'in enerji altyapısını felç etmek amacıyla bombalamayı sürdürüyor. Ülke genelinde sivil kayıpların sayısı artarken Kremlin yetkilileri Ukrayna'nın egemen topraklarına yönelik taleplerinden geri adım atmıyor.

Heyetlerin perşembe günü Çin ve Almanya'da bir araya geldiği sırada Kiev'in tarihi merkezindeki birçok bina insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Podilski semtindeki bir konut binasına düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken Hollanda ve Avusturya büyükelçilikleri ile Aziz Volodimir Katedrali'nde hasar meydana geldi.

Putin ayrıca, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan Kırım Köprüsü'ne Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya Moskova'nın vereceği yanıtın, Kiev'in elde ettiğinden çok daha acı verici olacağı tehdidinde bulundu. Bir dizi bölgede olası bir ateşkesi görüştüğünü ancak köprüye yapılan saldırının ardından bundan vazgeçtiğini söyleyen Putin, yine de savaşı bitirmekle ilgilendiğini ve taviz vermeye hazır olduğunu, Ukrayna ile Avrupa'nın ise buna yanaşmadığını iddia etti.

Son aylarda soğuk kış yaklaşırken Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına rağmen Putin, "Sizi temin ederim ki bu silahlı çatışmayı sürdürmeye hiç niyetimiz yok" dedi. Kiev ve Avrupalı müttefikleri ise Kremlin liderinin geniş cephe hattında büyük bir başarı elde edemeyince milyonlarca sivili elektrik ve susuz bırakarak Ukrayna direnişini kırmaya çalıştığını belirtiyor.