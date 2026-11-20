ABD, Rusya ve Çin liderleri, Shenzhen kentinde 90 dakika süren görüşmelerini küresel düzeni yeniden şekillendirmeye yönelik dört maddelik bir planla tamamlarken sürece dahil edilmeyen Avrupalı liderler ise Ukrayna ile dayanışma amacıyla Berlin'de düzenlenen zirveden gelişmeleri endişeyle takip etti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeye geçmeden önce Rus lideri "O kim? O benim dostum" sözleriyle karşıladı.

Trump daha sonra Almanya'da İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu liderlerin katıldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısına telefonla bağlandı.

Politico ve Telegraph gazetelerinde yer alan haberlerdeki Avrupalı yetkililere göre Trump, Avrupa tarafından Ukrayna'ya sağlanan milyarlarca dolarlık yardımlara ilişkin endişelerini dile getirdi ve savaşın sona ermesi halinde ülkelerin tasarruf edebileceğini vurguladı.

Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili ise daha sonra Politico'ya yaptığı açıklamada, Trump'ın liderlere Kiev'e sağlanan finansmanı sonlandırmalarını söylediği yönündeki ifadelerin doğru olmadığını, bunun yerine çatışmayı sona erdirme arzusunu yinelediğini belirtti.

Bir Beyaz Saray sözcüsü de telefon görüşmesinin daha olumlu geçtiğini savunarak Politico'ya, "Başkan, savaşın insan hayatı ve finansman açısından son derece maliyetli olduğunu ve herkesin barış için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Çünkü barış, ülkelerimizin kendi savunmasına ve refahına yatırılabilecek hayatları ve parayı kurtarabilir" dedi.

Çin'deki üçlü zirveden dört maddelik deklarasyon çıktı

Putin, Trump ve Şi, perşembe günü erken saatlerde Birleşmiş Milletler'de reformları ilerletme, fosil yakıt arzını artırma, devlet yetkililerinin uluslararası mahkemelerdeki dokunulmazlığını koruma ve nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik görüşmeler yapma taahhüdü içeren bir "barış deklarasyonu" yayımladı.

Görüşmenin başında Şi ve Putin'e hitap eden Trump, "Gerçekten tarih yazıyoruz. Hiçbir barış, temas fırsatları reddedilerek inşa edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Ancak zirvedeki bu atmosfer, Putin'in kendilerinin dostu olmadığı ve hiçbir zaman da olmayacağı konusunda Trump'ı uyaran Avrupalı liderler arasında alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

Berlin'deki Gönüllüler Koalisyonu toplantısında konuşan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Bugünkü toplantının ardından Putin'in daha da cesaretleneceğini düşünüyorum. Mutlu görünüyor. Ne yazık ki bu dünya barışı için iyi bir işaret değil. Ukrayna için de iyi bir işaret değil. Bu nedenle buradan çıkacak sonucun, maalesef biz Avrupalılara daha da sert darbe vurması olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Putin'den Kırım Köprüsü saldırılarına sert yanıt tehdidi

Bu endişeler kısa süre içinde Putin'in söylemleriyle karşılık buldu ve Rusya Devlet Başkanı üçlü görüşmenin sona ermesinin ardından sert bir açıklama yaptı.

Güvenlik Konseyi'nden denizdeki ve enerji tesislerindeki saldırıların durdurulmasını değerlendirmesini istediğini öne süren Putin, "Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından hiçbir anlaşma olmayacak. Bu saldırılara yanıt vereceğiz. Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki vereceğimiz yanıtın, Kiev rejiminin köprüye yaptığından çok daha acı verici olacağına inanıyorum" dedi.

Ukrayna ordusu, Avrupa'nın en uzun köprüsü olan ve Putin Rusyası'nın sembolü olarak görülen kara ve demir yolu köprüsünü bu hafta üçüncü kez vurduğunu doğruladı. Ukrayna'daki Avrupa birliklerine ilişkin endişelerini de dile getiren Putin, hem Avrupa'yı hem de Ukrayna'yı savaşı sona erdirmek için taviz vermeyi reddetmekle suçladı.

Ukrayna'da işlendiği iddia edilen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan Rusya Devlet Başkanı, günün erken saatlerinde Trump ile çözümsüz kalan beş yıllık çatışmanın durumuna ilişkin yaptığı görüşmeden ayrılırken gülümsedi.

Kremlin danışmanı Yuri Uşakov, 35-40 dakika süren baş başa görüşmede ana gündem maddesinin savaş olduğunu ve iki ülke arasındaki ısınan ilişkilerin de ele alındığını belirterek bugüne kadar savaşı sona erdirme görüşmelerinin dışında bırakılan Avrupa'da endişe yaratacak açıklamalarda bulundu.

Buna karşın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha sonra gerçekleştirilen üçlü toplantıda Ukrayna'nın ana konu olmadığını ve grubun dört maddelik planında yer almadığını ifade etti. Çin Devlet Başkanı Şi ise çözümsüz görünen çatışmayı bir Avrupa sorunu olarak nitelendirerek bu konuda ağırlığını koymaktan büyük ölçüde kaçındı.

Shenzhen'deki buluşma; ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında 1945 yılında düzenlenen, nüfuz alanlarını resmileştiren ve büyük güçlerin küçük ülkelere dayattığı anlaşmaların simgesi haline gelen Yalta Konferansı ile kıyaslandı.

Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Yalta benzetmelerini küçümsemek için köprü saldırısına atıfta bulundu. Sibiha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Shenzhen, Putin'in hayallerindeki Yalta değil. Bu arada Rusya, işgal altındaki Ukrayna toprağı Kırım'daki gerçek Yalta'ya uzanan köprüsünü fiilen kaybetti. Artık uyanmasının, gerçekçi olmasının ve asla kazanamayacağı savaşı bitirmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

UCM eleştirisi, enerji arzı ve uzmanların değerlendirmesi

Üç lider ortak bildirilerinde UCM ve diğer benzer kurumların yargı yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda mutabık kalırken Trump ise mahkemeyi "kontrolden çıkmış" olarak nitelendirerek aşırı yetki aşımı yaptığını savundu.

ABD ve Çin, Roma Statüsü'ne taraf olmadıkları için üye devletlerin tutuklama emirlerini uygulama zorunluluğuna tabi bulunmuyor. Trump'ın İsrail'deki müttefiki Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında da Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları nedeniyle çıkarılmış bir tutuklama emri bulunuyor.

Liderler ayrıca, Trump'ın İran'daki savaşı ile Putin'in Ukrayna'daki savaşının bu yıl petrol fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açmasının ardından istikrarlı enerji akışı sağlamak ve rafine petrol ürünleri üretimini artırmak istediklerini açıkladı.

ABD ile Rusya arasındaki nükleer silahların azaltılması anlaşmasının süresi şubat ayında dolmuş ve dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasındaki son yasal bağlayıcı sınırlamalar sona ermişti. Putin kısa süre önce Batı'nın Kaliningrad'ın Rusya'nın geri kalanıyla bağlantısını kesmeye çalışması halinde nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Shenzhen'de yapılan açıklamalara rağmen düşünce kuruluşu Chatham House araştırmacılarından Lindsay Newman, The Independent gazetesine verdiği demeçte zirvenin içerikten ziyade biçim açısından tarih yazdığını söyledi.

Newman, "Bu konular jeopolitik açıdan önemini korusa da Ukrayna'daki savaş, İran'da devam eden çatışma ve küresel enerji ile hayat pahalılığı baskıları gibi gündem yaratan dinamikleri göz ardı ediyor. Trump'ın da belirttiği gibi ortak diplomasi olumlu bir işaret ancak Shenzhen görüşmeleri soruları yanıtsız, temel sınavları ise çözümsüz bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.