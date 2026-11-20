Uçuş kontrolörlerinin cumartesi günü uzay aracının iticilerini ateşleyerek aracı yörüngeye göndermesiyle birlikte BepiColombo görevi, tarihte Güneş'e en yakın ilk gezegen ve Güneş sisteminin en küçük gezegeni olan Merkür'ün çevresinde dönecek ikinci görev olacak.

Araştırmacılar için 1,6 milyar euro maliyetindeki bu görev; Merkür'ün Güneş'e bu kadar yakın bir mesafede nasıl oluştuğunu, neden bir manyetik alana sahip olduğunu ve gezegenin sürekli gölgede kalan kraterlerinde gizlenen donmuş buzun nelerden oluştuğunu anlamak adına bugüne kadarki en büyük umut niteliği taşıyor.

Projede 20 yıldır çalışan Leicester Üniversitesinden Prof. Emma Bunce, "Çok heyecanlıyız, uzun bir bekleyiş oldu" dedi.

Merkür'e ulaşmak alışılmadık zorluklar barındırıyor. Gezegen Güneş sisteminin merkezine yakın olduğu için uzay araçları Güneş'in kütle çekimi altında hızlanıyor ve gezegenin yanından doğrudan geçip gitmemek için zamanlarının büyük bölümünü fren yaparak geçirmek zorunda kalıyor.

Gezegen yüzeyinin jeokimyasal bileşimini analiz edecek olan Merkür Görüntüleme X-Işını Spektrometresi (MIXS) adlı cihazın baş araştırmacısı Bunce, "Bu çok karmaşık ve zorlu bir görev" ifadelerini kullandı.

Bilimsel çalışmalar nisan ayında başlayacak

Bilim insanlarının Merkür'ü gözlemlemeye başlaması birkaç ay alacak. Uzay aracı aralık ayı başında biri Avrupa'ya, diğeri Japonya'ya ait olmak üzere iki ayrı yörünge aracına ayrılacak ve bu araçlar gezegen çevresindeki farklı kutup yörüngelerine manevra yapacak. Bilimsel faaliyetlerin ise gelecek yıl nisan ayında başlaması planlanıyor.

Merkür Gezegen Yörünge Aracı (MPO) adı verilen Avrupa sondası, gezegenin yüzeyini ve bileşimini yüksek çözünürlükte haritalandıracak ve alışılmadık derecede büyük olan çekirdeğine ışık tutmak için Merkür'ün iç yapısını inceleyecek. Japonya'ya ait ortak araç ise gezegenin manyetik alanını ve gezegeni çevreleyen son derece ince gaz ve atom tabakası olan sodyum ekzosferini ölçecek. Merkür, Ay'dan yalnızca yüzde 50 daha büyük olmasına rağmen onun dört katı kütleye sahip bulunuyor. Görevin araştıracağı sorulardan biri de bu kayalık gezegenin neden bu kadar yoğun olduğu olacak.

Avrupa Uzay Ajansında (ESA) BepiColombo projesinin baş bilim insanı olan Prof. Geraint Jones, uzay aracının sekiz yıllık yolculuğu boyunca bilimsel sonuçlara duyulan beklentinin herkesi heyecanlı tuttuğunu söyledi. Jones, "Gezegenin iç yapısını, yüzeyini ve çevresindeki uzayı dahil olmak üzere tüm yönlerini incelemek için iki uzay aracında daha güçlü cihazlar getirerek çok büyük miktarda bilgi edinmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Aşırı sıcaklık farklarının yaşandığı bir gezegen

Merkür, uç noktaların gezegeni olarak biliniyor. Bu küçük dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi 58 Dünya günü sürüyor. Bu durum, yüzeydeki herhangi bir noktanın üç ay boyunca gündüzü, ardından üç ay boyunca geceyi yaşayabileceği anlamına geliyor. Güneş'e uzaklığı yalnızca 36 milyon mil olan gezegen, Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinin üçte birinden biraz daha fazla bir uzaklıkta yer alıyor. Gündüzleri yüzey sıcaklığı 450 dereceye ulaşırken geceleri ise eksi 180 dereceye kadar düşüyor.

Jones, "Yüzeyi incelemek için geniş bir dalga boyu aralığını kapsayan kameraların yanı sıra gezegenin çevresindeki gazları analiz edeceğiz, manyetik alanı algılayacağız, son derece hassas cihazlarla iç yapıyı araştıracağız ve bir lazerle tüm gezegenin şeklinin haritasını çıkaracağız" dedi.

Uzay araçlarının yaklaşık üç yıl boyunca Merkür'ün yörüngesinde dönmesi, bu sürenin ardından yakıtlarının tükenmesiyle irtifa kaybederek nihayetinde gezegen yüzeyine çarpması bekleniyor. Bunce, "Ne yazık ki geri dönmeyecekler" ifadelerini kullandı.