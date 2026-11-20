Seçilmiş bir daimi yarış komiseri grubuna sahip olma fikri bir süredir sporda tartışılıyordu.

Mevcut sistemde her yarışta, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) seçimleri, yerel veya bölgesel spor kuruluşu ve bir eski pilottan oluşan havuzdan seçilen ve her yarış hafta sonunda değişen dört gönüllü yarış komiseri görev yapıyor.

Bu sistem, dönüşümlü olarak görev yapan gönüllülerden kaynaklanan kural yorumlama ve uygulama tutarsızlığı gerekçe gösterilerek uzun süredir pilotların ve takımların eleştirilerine hedef oluyordu.

FIA'nın planı, başlangıçta tam zamanlı ve yarı zamanlı komiserlerden oluşan karma bir yapıyla daimi bir ekip kurmaya başlamayı ve FIA'nın "hakemliğin profesyonelleştirilmesi" olarak tanımladığı süreç kapsamında bu programı 2028 yılına kadar 12 ila 15 tam zamanlı temsilciye ulaştırmayı öngörüyor.

FIA tarafından yapılan açıklamada, "FIA'nın amiral gemisi niteliğindeki şampiyonasına özel tam zamanlı komiserlerin dahil edilmesi, komiserlik yapısında süreklilik ve uzmanlık sağlayacak; sportif düzenlemelerin ve komiserlik kılavuzlarının sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi yoluyla FIA'nın adalet taahhüdünü daha da ileriye taşıyacak. Bu adım aynı zamanda en iyi uygulamaların daha derinlemesine hayata geçirilmesine ve karar alma süreçlerinde daha fazla tutarlılık sağlanmasına olanak tanıyacak" ifadeleri yer aldı.

Pilotlar kararlarda tutarlılık talep ediyordu

Bazı pilotlar geçmişte tam zamanlı komiserlerin taraflı davranma riskinden endişe duyarak böyle bir sistemin uygulanmasına ilişkin şüphelerini dile getirmişti. Ancak pilotların büyük çoğunluğu bu görevin profesyonelleştirilmesinden yana tavır aldı.

Çok sayıda hararetli ceza kararına sahne olan Teksas'taki 2024 ABD Grand Prix'sinin ardından komiserlik sisteminin ele alınması yönünde güçlü çağrılar yapılmıştı. Lewis Hamilton o dönemde yaptığı açıklamada, "Bir spor olarak her alanda seviye atlamamız gerekiyor. Diğer küresel sporlara baktığımızda örneğin tam zamanlı hakemleri var. Bunun sporumuz için kötü bir şey olmayacağından eminim. Bu yüzden biraz seviye atlamamız gerekiyor" dedi.

Hamilton'ın Mercedes'ten eski takım arkadaşı George Russell da benzer bir görüş paylaştı. Russell, "Geçmişte tutarlılık hakkında konuşmuştuk, tutarlılığı sağlamanın tek yolu her yarış hafta sonunda aynı komiserlerin görev yapması. Şu anda çok deneyimliler ancak burada neredeyse gönüllü olarak bulunuyorlar. Bu profesyonel olarak ücretlendirilen bir iş değil. Futbolu örnek alırsanız, hala tartışmalar yaşansa da hakemler profesyonel ve bu onların tam zamanlı işi. Gelirlerini bu işten elde ediyorlar" diye konuştu.

Gelecekteki kuralların şekillenmesine katkı sağlayacaklar

FIA, tam zamanlı hakemlerin sporun gelecekteki düzenlemelerinin nasıl oluşturulacağını şekillendirmeye yardımcı olmak için de daha iyi bir konumda olmasının amaçlandığını bildirdi.

Açıklamada, "Yarış hafta sonlarının ötesinde bu sistem, ortaya çıkan eğilimleri ve düzenleyici netlik gerektiren alanları belirleme kapasitesini artırarak sportif düzenlemelerin gelişimine yön verilmesine yardımcı olacak. Tam zamanlı komiserler ayrıca gelecek nesil FIA görevlilerinin eğitilmesinde ve onlara rehberlik edilmesinde önemli bir rol oynayacak" denildi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de kararın Formula 1 için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ben Sulayem, "FIA hakemliğine yapılan bu son büyük yatırım, motor sporlarında karar alma, adalet ve dürüstlük konularında en yüksek standartları sunma kararlılığımızı yansıtıyor. Tam zamanlı komiserlerin göreve alınması, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda özel bir hakemlik ekosistemi oluşturma yönündeki uzun süreli misyonumuzda önemli bir adım ve aynı zamanda sporumuzun geleceğine yapılmış bir yatırım" ifadelerini kullandı.