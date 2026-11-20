Artan mali baskılarla mücadele eden kurum, daha önce yaklaşık 1800 pozisyonu azaltma ve çeşitli televizyon ile radyo hizmetlerini kapatma planlarını duyurmuştu.

Ulusal Denetim Ofisi (NAO) tarafından hazırlanan yeni raporda, BBC'nin mevcut 700 milyon sterlinlik tasarruf ve yeniden yatırım programını planlanandan bir yıl önce tamamlamayı beklediği tespit edildi.

Ancak kamu harcamalarını denetleyen kurum, bir sonraki maliyet düşürme önlemlerinin hayata geçirilmesinin daha zor olacağını öngörüyor.

NAO, Mart 2029'a kadar sürecek olan mevcut programın, içerik ve hizmetlerdeki ek değişikliklerin yanı sıra BBC'nin iş gücünü Mart 2026'ya kıyasla yaklaşık yüzde 11 oranında azaltmasının beklendiğini bildirdi.

Lisans ücreti gelirleri düştü, maliyetler arttı

Rapor; düşen lisans ücreti gelirleri, artan yapım maliyetleri, değişen izleyici alışkanlıkları ve dijital yayın platformlarından kaynaklanan artan rekabet nedeniyle yayıncı kuruluşun mali yapısı üzerindeki baskıların sürdüğü bir dönemde geldi.

NAO, BBC'nin lisans ücreti gelirlerinin 2016-2017 ile 2025-2026 dönemleri arasında reel olarak yüzde 26 düştüğünü, kamu hizmeti yayıncılığı faaliyet açığının ise 2025-2026 döneminde 209 milyon sterline ulaştığını belirledi. Ortalama bir haftada BBC televizyonu, iPlayer, radyo veya çevrimiçi hizmetlerini kullanan İngiltere'deki yetişkinlerin oranı da 2021-2022 dönemindeki yüzde 90 seviyesinden 2025-2026 döneminde yüzde 81'e geriledi.

Birçok program iptal edilecek, bazı kanallar yalnızca çevrimiçi yayın yapacak

BBC; haber, ulusal yayınlar ve içerik birimlerindeki program kesintileri de dahil olmak üzere harcamalarını yaklaşık yüzde 10 oranında azaltma planlarını daha önce açıklamıştı. Maliyet tasarrufu önlemleri kapsamında Celebrity Mastermind, Blankety Blank ve Live At The Apollo gibi programların iptal edilmesinin yanı sıra The World Tonight dahil olmak üzere Radio 4 programlarının sonlandırılmasına karar verildi.

Kurum ayrıca BBC Radio 4 Extra, BBC Three ve BBC Scotland'ın geleneksel yayın hizmetlerini kapatmayı planladığını, BBC Three ve BBC Scotland'ın yalnızca çevrimiçi yayın yapan kanallara dönüştürüleceğini duyurdu.

NAO, BBC'nin son tasarruf programı kapsamında hizmetlerinin ölçeği ve kapsamı konusunda zorlu seçimlerle karşı karşıya kalmayı beklediğini, yapılacak yeni içerik azaltımlarının izleyiciler üzerinde daha büyük bir etki yaratmasının öngörüldüğünü belirtti. Denetim ofisi, önceki maliyet düşürme programlarının ardından kurumun yeni tasarruf alanları belirlemekte daha fazla zorlanabileceği uyarısında bulundu.

Yeni hedefte öncelik finansman açığını kapatmak

Tasarrufların iPlayer ve dijital haberler gibi hizmetlere yeniden yatırılmasına olanak tanıyan mevcut 700 milyon sterlinlik programın aksine, yeni 500 milyon sterlinlik hedef finansman açığını azaltmaya ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliği iyileştirmeye odaklanacak. BBC, Mart 2026 itibarıyla mevcut tasarruf programından 489 milyon sterlini yeniden yatırıma yönlendirirken ortalama bir haftada iPlayer kullanan hesap sayısı 2021-2022 dönemindeki 12,1 milyondan 2025-2026 döneminde 15,4 milyona yükseldi.

Bununla birlikte NAO, yayıncı kuruluşun önceki tasarrufların izleyiciler, hizmet kalitesi ve kurumsal kapasite üzerindeki kümülatif etkisini yeterince izlemediğini tespit etti. Kurumun risk yönetimi ve yönetişim düzenlemelerine ilişkin endişelerini de dile getiren denetim ofisi, daha zorlu olan yeni tasarruf programının uygulanabilmesi için daha güçlü bir denetime ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

NAO Başkanı Gareth Davies, "BBC bir yıldan biraz fazla bir süre sonra imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi sürecine yaklaşırken, önünde zorlu seçimler olduğuna şüphe yok. BBC yöneticileri, risk yönetimi yaklaşımlarını güçlendirmek ve tasarruf girişimlerinin izleyiciler ile hizmet sunumu üzerindeki geniş kapsamlı sonuçlarını anlamaya yönelik tutarlı bir yöntem geliştirmek dahil olmak üzere, daha zorlu olan yeni programları için 700 milyon sterlinlik programdan dersler çıkarabilir" dedi.

BBC yönetiminden imtiyaz sözleşmesi ve reform vurgusu

BBC, rapora verdiği yanıtta bulguları memnuniyetle karşıladığını belirterek azalan lisans ücreti gelirleri, değişen izleyici davranışları, artan rekabet ve yükselen maliyetlerin yol açtığı süregelen mali baskılar nedeniyle zor kararlar almak zorunda kaldığını ifade etti.

BBC Grup Mali İşler Direktörü (CFO) Berangere Michel, "Bu raporu memnuniyetle karşılıyoruz ve NAO'nun, hedefine planlanandan bir yıl önce ulaşma yolunda ilerleyen programla BBC tarafından halihazırda sağlanan önemli tasarrufları takdir etmesinden memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

BBC'nin değişen bir dünyaya ayak uydururken ciddi maliyet baskılarına yanıt vermesi gerektiğini belirten Michel, bu durumun izleyiciler ve çalışma arkadaşları üzerindeki etkileri en aza indirirken zor kararlar almayı gerektirmeye devam ettiğini söyledi. Michel, "NAO'nun tavsiyelerini kabul ediyoruz ve bu ilerlemenin üzerine inşa edilebilecek başka fırsatlar olduğunun bilincinde olarak mevcut tasarruf programımızın uygulanmasını güçlendirmek için bunları şimdiden hayata geçirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Mevcut finansman modelinin sürdürülebilir olmadığını ve reforma ihtiyaç duyduğunu her zaman savunduklarını dile getiren Michel, "BBC'nin gelecek nesiller boyunca izleyicilere hizmet verebilmesi için yeterli, sürdürülebilir ve evrensel finansman sağlayan yeni bir imtiyaz sözleşmesi güvence altına almak amacıyla hükümetle görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi.