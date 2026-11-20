Ameliyat sırasında bilinci kaybetmek ve ağrının kontrol altına alınması aynı şey gibi görünebilir ancak anestezi uzmanları bunları sağlamak için genellikle farklı ilaçlar kullanıyor.

Bu durum, bir anestezik maddenin hayvanı uyanık bırakacak kadar düşük bir dozda ağrıyı da kontrol edip edemeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Nidradin adlı bir bileşik geliştiren araştırmacılar, farelerde bu ihtimalin işaretlerini buldu.

Yüksek dozlarda anestezi etkisi yaratan bileşik, daha düşük bir dozda hayvanların uyanık ve koordineli kalmasını sağlarken ağrılı ısıya daha az tepki vermelerine yol açtı. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'dan (UCSF) araştırmacı Matthew McCarroll, ScienceAlert'e yaptığı açıklamada, "En heyecan verici olan şey, ağrı kesici etkinin tamamen beklenmedik olmasıydı" dedi.

Binlerce kimyasal bileşik zebra balığı larvalarında tarandı

Çalışma, yeni genel anestezikler bulmak gibi farklı bir hedefle başladı. Binlerce kimyasal maddenin memelilerde test edilmesi yavaş ve maliyetli olacağı için araştırmacılar arayışlarına küçük zebra balığı larvalarıyla başladı. Bu genç balıklar, 96 küçük kuyucuk içeren laboratuvar plakalarına sığabiliyor. Araştırmacılar suya kimyasallar ekleyip hayvanların hareketlerini otomatik olarak kaydederek aynı anda birçok grubu test edebildi.

UCSF ve Kaliforniya Üniversitesi San Diego'dan araştırmacıların yer aldığı ekip, larvaların davranışlarında ayırt edici tek bir ipucu arıyordu. Belirli test koşulları altında propofol ve etomidat gibi yerleşik anestezikler, larvaların hafif dokunuşlara daha güçlü tepki vermesini sağlıyor. Bu örüntüyü yeniden üreten herhangi bir kimyasal madde daha yakından incelenmeye değer görülüyordu. Taranan 12 bin bileşikten 69'u başlangıçta bu kriterle eşleşti. Daha sonraki gelişim aşamasında da anestezi üreten adayları belirlemek için yetişkin balıklarda yapılan testleri de içeren takip deneyleri seçenekleri daralttı. Araştırmacılar daha sonra ilgili molekülleri inceleyerek 28 kimyasal varyant sentezledi ve bunlardan biri nidradin oldu.

Bir sonraki adım, anestezik etkilerin memelilere de uzanıp uzanmadığını bulmaktı. Nidradin farelerin beyinlerine ulaştı ve doğrulma reflekslerini geçici olarak bozdu; sırtüstü yatırılan hayvanlar kendilerini dik konuma getiremedi. Araştırmacılar anestezik etkileri değerlendirmek için yaygın olarak bu tepkiyi kullanıyor.

Pati sıkıştırma testi ise başka bir özelliği ortaya çıkardı. Nidradin, bu refleksi bozmak için gereken seviyeye yakın bir dozda farelerin patilerini güçlü bir sıkıştırmadan geri çekmesini de engelledi. Etomidat ise test edilen karşılaştırma dozunda geri çekmeyi önlemedi. Bu durum, nidradinin hayvanlar uyanık kalırken bile ağrıyla ilişkili tepkileri azaltabileceği ihtimalini doğurdu.

Ekip bunu araştırmak için daha düşük bir dozu test etti ve farelerin dönen bir çubuk üzerinde dengede kalabildiğini kontrol etti. Bu test, hayvanların tepki vermek için gereken koordinasyonu koruduğunu ortaya koymaya yardımcı oldu. Araştırmacılar daha sonra kızılötesi lazer kullanarak kısa ve ağrılı bir ısı uyaranı verdi. Her fare beş denemeye tabi tutuldu. Ağrıyla ilişkili tepki üreten denemelerin medyan oranı kontrol grubunda yüzde 90 iken nidradin grubunda yüzde 40 olarak ölçüldü. Ayrı bir karşılaştırmada etomidat ile istatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulunmadı. Zebra balığı larvaları da sakinleştirici ve anesteziye neden olan konsantrasyonların altındaki seviyelerde zararlı uyaranlara daha az tepki verdi.

Opioid reseptörlerine bağlanmıyor ve stres hormonunu baskılamıyor

Hücre deneyleri nidradinin anestezik etkisini açıklamaya yardımcı oldu. GABA adı verilen kimyasal bir haberci genellikle sinir hücresi aktivitesini azaltıyor. Nidradin, bu hücreler üzerindeki GABA-A reseptörü adlı bir protein aracılığıyla bu etkiyi artırıyor. Araştırmacılar, nidradinin bu proteine nasıl yerleştiğini görmek için hızla dondurulmuş örneklerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini kullanan kriyoelektron mikroskobu adlı bir yöntemden yararlandı. Bileşiğin bağlanma bölgesi propofol ve etomidatın bağlanma bölgeleriyle örtüşse de nidradin cebin daha derinlerine uzanarak diğer iki ilacın ulaşamadığı protein yapı taşları olan amino asitlerle temas kurdu.

McCarroll, ScienceAlert'e "Ağrı kesici etkiden sorumlu mekanizmayı henüz bilmiyoruz" dedi. Bu farklı yerleşim biçimi bir ipucu sunabilse de ağrı kesici etkiyle bağlantısı henüz kanıtlanmadı. Ekip ayrıca nidradinin, morfin gibi ağrı kesicilerin etki ettiği proteinler olan ve test edilen opioid reseptörlerine bağlanmadığını da tespit etti.

Nidradin potansiyel olarak faydalı başka bir özellik daha gösterdi. Etomidat stres hormonu kortizolün üretimini baskılayabilirken nidradin, vücut dışındaki insan böbrek üstü bezi dokusuyla yapılan deneyler de dahil olmak üzere burada bildirilen testlerde kortizolü baskılamadı. Hem ağrıyı dindiren hem de anestezi sağlayan bir ilaç, acil bakım da dahil olmak üzere daha hafif anestezi gerektiren işlemler için faydalı olabilir.

Bununla birlikte düşük dozlu fare ağrı deneyi grup başına yalnızca dört hayvanı içeriyordu. Azalan savunma tepkileri bir hayvanın tam olarak ne deneyimlediğini kesin olarak ortaya koyamıyor ve bulgular hastalarda güvenlik veya etkinliği kanıtlamıyor. McCarroll, ScienceAlert'e "Nidradin hala erken aşama bir araştırma bileşiği, bu nedenle insan deneyleri düşünülmeden önce kapsamlı klinik öncesi çalışmalara ihtiyaç duyulacak" diye konuştu. Bu çalışmalar; vücudun bileşiği nasıl işlediğini, kalp ve solunum üzerindeki etkilerini ve etkili doz ile zararlı doz arasındaki farkı incelemeyi kapsıyor.

Bu arada ekibin devam eden araştırmaları, umut verici anestezik özelliklere sahip ek moleküller de belirledi. Araştırmacılar hangi etkilerin memelilere taşındığını ve hangi bileşiklerin daha fazla geliştirme için en güçlü potansiyeli sunduğunu inceliyor. Araştırma, Nature Communications dergisinde yayımlandı.