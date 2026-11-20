Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösteriyor.

Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve fırtına bekleniyor. Yağışların bazı illerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, bugün için 17 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Fırtına uyarısı yapılan iller: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova.

Kuvvetli yağış beklenen iller: Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Osmaniye.

Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.