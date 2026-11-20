Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk mevkisinde, Bursa istikametinde ilerleyen T.K. idaresindeki motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

Ardından gelen S.Ü. ve K.K. yönetimindeki otomobiller ile plakası öğrenilemeyen bir tır kazaya karıştı.

Kaza sonrası tır sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletin sürücüsü T.K., otomobil sürücülerinden S.Ü. ile aynı araçta bulunan S.B.A. ve T.A. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın plakasının tespiti ve kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.