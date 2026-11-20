Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden fizikçiler, kütleçekimini bir iletişim aracı olarak kullanarak bilimsel bir ilke imza attı.

1950'lerden kalma yavaş bir asansör, kalın bir tuğla duvar ve asansöre bitişik bir erkekler tuvaletinin kullanıldığı deneyde, yaklaşık 70 santimetre kalınlığındaki duvarın ötesine "neredeyse engellenemez" bir mesaj gönderildi.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, asansörü iki kat arasında indirip çıkararak kütleçekim alanındaki değişimleri ölçtü ve bu yöntemle ikili kod sisteminde "gravity" (kütleçekimi) kelimesini iletti.

Asansör ağırlığıyla ikili kod oluşturuldu

Deney kapsamında asansör boşluğunun hemen yanındaki tuvaletin zeminine "gravimetre" adı verilen son derece hassas bir kütleçekim ölçüm cihazı yerleştirildi. Asansörün 1,8 tonluk karşı ağırlığı iki kat arasında hareket ettikçe cihaz bu konum değişikliklerini algıladı.

Araştırmacılar, ağırlığın iki farklı seviyesini bilgisayar dilindeki 0 ve 1 rakamlarına karşılık gelecek şekilde kodlayarak mesaj oluşturdu. Dakikada yalnızca bir bitlik veri aktarım hızına ulaşılabilen deneyde, tek bir kelimenin karşı tarafa iletilmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Duvarların arkasından bile engellenemiyor

Bilim insanları, aşırı yavaş hızı nedeniyle kütleçekimsel iletişimin günlük kullanımdan şimdilik çok uzak olduğunu belirtiyor ancak yöntemin benzersiz bir avantajına dikkat çekiyor.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Charles Woffinden, modern kablosuz iletişimde kullanılan elektromanyetik sinyallerin önüne sıradan engeller konulduğunda kesilebildiğini, ancak kütleçekim sinyallerinin bu şekilde engellenemediğini vurguladı.

Woffinden, tünelde telefon sinyali kesilen veya kalın duvarlar yüzünden internet bağlantısı kopan herkesin bu teknolojinin potansiyelini kolayca anlayabileceğini ifade etti.

Şimdilik pratik değil ama teorik olarak değerli

Çalışmanın ortak yazarlarından Prof. Matthew Davis ise mevcut haliyle bu yöntemin pratikte nasıl işe yarayacağını hayal etmenin zor olduğunu dile getirdi.

Buna rağmen deneyin teorik açıdan son derece ilgi çekici ve yapılmaya değer olduğunu belirten ekip, kütleçekim dalgaları ve alan değişimleri üzerinden kurulan bu iletişimin gelecekteki bilimsel çalışmalara yeni bir bakış açısı kazandıracağını öngörüyor.