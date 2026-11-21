Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, ICAO'nun 19-20 Kasım'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kapsamında yapılan seçimlerde, Avrupa bölgesinden ICAO Konsey üyeliğine seçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivil havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, uluslararası sivil havacılığın emniyetli, güvenli ve sürdürülebilir gelişimine ve kurucuları arasında bulunduğu ICAO bünyesindeki iş birliğine katkı sağlamayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ICAO Konseyi üyeliğine seçilmesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, ICAO’nun 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde Montreal’de düzenlenen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sırasında gerçekleştirilen seçimlerde, ICAO Konseyi üyeliğine (2026-2028 dönemi) yedi yıl aradan sonra yeniden seçildi.

Türkiye, seçimlerde 133 oy alarak aday ülkeler arasında en yüksek desteği elde etti.

Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda Türkiye, söz konusu seçimlere Avrupa Sivil Havacılık Konferansının (ECAC) tek adayı olarak katıldı.

Türkiye, özellikle son yıllarda sivil havacılık alanında önemli gelişme kaydetti ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı.

Türkiye’nin Konsey üyeliği, kurucuları arasında bulunduğu ICAO bünyesindeki merkezi konumunu daha da güçlendirecek.

"Türk sivil havacılığının uluslararası alandaki güçlü konumunun önemli bir göstergesi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi için yapılan seçimlerde 158 oyun 133'ünü alarak konsey üyeliğine seçildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Uluslararası sivil havacılığın kurallarını ve standartlarını belirleyen ICAO'nun yönetim organı olan Konseyde, 2027-2030 döneminde üçüncü kez görev alacağız. Bu sonuç, Türk sivil havacılığının uluslararası alandaki güçlü konumunun ve son yıllarda elde ettiğimiz gelişimin önemli bir göstergesidir. Ülkemizin havacılık tecrübesini küresel standartların geliştirilmesine taşımaya ve uluslararası sivil havacılığın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

ICAO Konseyi

Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan ICAO, 1944'te kuruldu.

40 üyeden oluşan ICAO Konseyi, kuruluşun yönetim kurulu işlevini üstleniyor. Bu çerçevede Konsey, uluslararası hava hukukunun geliştirilmesini ve uygulanmasını gözetip, küresel sivil havacılığın düzenli işleyişini sağlayarak ve havacılığın teknik, ekonomik ve çevresel boyutlarını dikkate alarak havacılıkta uygulanacak standartları belirlemek üzere çalışmalar yürütüyor.

19-20 Kasım'da düzenlenen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ICAO Konseyinin üye sayısını 36’dan 40’a yükselten Tadil Protokolü’nün Haziran 2026’da yürürlüğe girmesinin ardından ilave dört üyelik için seçim yapılması amacıyla düzenlenmişti.