Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen buluşmada, Kadim Dostlar Derneği üyeleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı.

Misafirleriyle kadim dostluk üzerine sohbet eden ve derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, ziyaret sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadim Dostlar Derneği Başkanı Yakup Sucuoğlu, bu sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı sürecinde Üsküdar Vapuru'nun kaptan köşkünde çektirdiği bir fotoğrafı hediye etti.

Buluşmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da yer aldı.