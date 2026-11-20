ABD arabuluculuğuyla Gazze'de sağlanan ateşkesi denetleyen Gazze Barış Kurulu'nun, işgalci İsrail'i Gazze'ye ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın planını engellememesi konusunda uyardığı bildirildi.

İşgalci İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Barış Kurulu yetkililerinin geçen hafta İsrail'e gelerek Tel Aviv yönetimine bir sunum yaptığını belirtti ve yapılan sunumun belgesini yayımladı.

Belgede, Hamas'ın temmuzda Barış Kurulu'nun planını resmen kabul ederek silah bırakmayı ve yönetimi Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne (NCAG) bırakmayı taahhüt etmesine karşın işgalci İsrail'in buna karşılık taahhütte bulunmayı reddederek Hamas'ın sözünü yerine getirip getirmeyeceğinin görülmesini ve planın uygulanmasını önlediği vurgusu dikkati çekti.

Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi başka kurumlara devredilebilir

Planın uygulanmaması ve durumun bu şekilde devam etmesi durumunda İsrail için maliyetlerin artacağı vurgulanan belgede, İsrail'e yönelik diplomatik izolasyonun artacağı ve Washington'un İsrail'e vereceği desteğin azalabileceği kaydedildi.

Belgede, "Barış Konseyi'nin ilerleme kaydedememesi durumunda, Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi konusunun başka kurumlara devredilmesi gerekeceği" uyarısında bulunuldu. İsrail'in Trump planını uygulamaması halinde Gazze'yi Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Filistin Yönetiminin veya Hamas'ın yöneteceği ya da İsrail'in Gazze'yle ilgili tüm masrafların sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacağı belirtildi.

İsrail'in yerine getirmesi istenen 4 şart

İsrail'in 4 şartı yerine getirmesi istenen belgede, bunlardan ilkinin üzerinde mutabakat sağlanan Uluslararası İstikrar Gücü Yetki Anlaşmasının imzalanıp uygulanması olduğu belirtildi.

Filistinlilerden oluşan güvenlik biriminin kurulabilmesi için personelin eğitim amacıyla hareket etmesine yönelik kısıtlamaların da ortadan kaldırılması istenen belgede, "İsrail'in Gazze'de kışa hazırlık çalışmalarına başlamadan önce su ve kanalizasyonla ilgili düzenlemelerin tamamlanmasının da son derece önemli olduğu" kaydedildi.

Belgede, silahsızlanmanın pilot bölge olarak Refah'ta uygulanmasına izin verilmesi ve NCAG'a ait yönetim mekanizmalarının devreye sokulması gerektiği aktarıldı.

"Çok sabırlı davrandık"

Yedioth Ahronoth'un haberinde, Barış Kurulu yetkilisi Josh Gruenbaum ile yapılan röportaja da yer verilirken, İsrail'e yakın bir isim olduğu belirtilen Gruenbaum'un da Tel Aviv yönetimine karşı sabrının tükenmek üzere olduğu vurgulandı.

Gruenbaum, "Çok sabırlı davrandık ve İsrail'e hareket alanı tanıdık. Ancak seçimler geride kalmışken Netanyahu'nun Başkan Trump'a verdiği taahhütler konusunda ilerleme kaydetmemesi bizi hayal kırıklığına uğratıyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu yönetiminin anlaşmayı uygulayıp uygulamaması konusundaki niyetini sorgulayan Gruenbaum, buna niyeti yoksa yetkiyi BM'ye devredebileceklerini veya Gazze konusundaki kararları bir sonraki Amerikan yönetiminin verebileceğini kaydetti.

Haberde, Trump yönetimi, Avrupa Birliği, Barış Kurulu ve İsrail güvenlik çevrelerinde Netanyahu hükümetinin anlaşmanın uygulanmaması için direndiğinin altı çizildi.