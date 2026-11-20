Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın, AB'nin hava trafik yönetimi ve navigasyon hizmetlerine ilişkin 2017/373 sayılı yönetmeliğinin gerektirdiği hava aracı tanımlama teknolojisine sahip olmadığı belirtildi.

Bu eksiklik nedeniyle Komisyonun Yunanistan'ı Avrupa Adalet Divanına sevk etme kararı aldığı açıklamada aktarıldı.

Açıklamada, hava aracı tanımlamasının, hava trafik kontrolörlerinin farklı hava araçlarını birbirinden ayırt etmesini ve takip etmesini sağlayan bir sistem olduğu belirtilerek, modern radarların hava aracının konumunun yanı sıra irtifa, hız ve uçuş planına ilişkin veriler de sağlayarak trafik kontrolünü daha etkin hale getirdiğine dikkati çekildi.

Yunanistan'da Ocak 2026'da hava trafik hizmetleri frekanslarında teknik arıza yaşanmış ve planlanan uçuşlar saatlerce yapılamamıştı.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi, sorunun hava sahasını kapsayan frekanslardaki geniş çaplı parazitlenmeden kaynaklandığını duyurmuştu.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği ise aylardır yaptığı çeşitli açıklamalarda, kullanılan sistemlerin eski olduğunu belirterek hükümete sistemlerin modernize edilmesi ve personel sayısının artırılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.