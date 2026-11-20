Pankreas kanserinin tedavisinde onlarca yılın en önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendirilen yeni bir ilaç, klinik araştırmada umut veren sonuçlar ortaya koydu.

Daraxonrasib adı verilen ilaç, özellikle vücudun diğer bölgelerine yayılmış ileri evre pankreas kanseri hastaları üzerinde denendi.

Araştırmaya katılan 61 hastanın sonuçlarına göre, hastaların yüzde 90'ında tümörlerin büyümesi durdu. Yüzde 60'tan fazlasında ise tümörler küçüldü veya tamamen kayboldu.

Yaklaşık yüzde 8'inde kanser, bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında tespit edilemez hale geldi.

Hastaların yaşam süresine ilişkin sonuçlar da dikkat çekti

Araştırmada hastalar ortalama 18 ay boyunca takip edildi. Tedaviye başladıktan bir yıl sonra hastaların yüzde 76,6'sının hayatta olduğu görüldü. Yalnızca kemoterapi alan hastalarda ise bu oran genellikle yüzde 40-45 seviyesinde kalıyor.

İlacın, kemoterapiyle birlikte uygulandığını ve sonuçların erken aşamadaki bir klinik araştırmaya dayandığını belirtmek gerekiyor. Araştırmada karşılaştırma için ayrı bir kemoterapi kontrol grubu bulunmadığından, sağkalım sonuçlarının doğrudan yeni ilaca bağlanması henüz mümkün değil.

Kanser hücrelerinin büyümesini sağlayan mutasyonları hedefliyor

Daraxonrasib, pankreas kanserlerinin büyük bölümünde görülen KRAS gen mutasyonlarını hedef alan bir ilaç. Bu mutasyonlar, hücrelerin kontrolsüz biçimde çoğalmasına yol açan sinyalleri sürekli aktif tutuyor.

İlaç, kanser hücrelerinin büyümesini sağlayan bu mekanizmayı baskılamayı amaçlıyor.

Bilim insanları, benzer gen mutasyonlarının görüldüğü başka kanser türlerinde de ilacın etkili olabileceğini değerlendiriyor.

Ancak uzmanlar, sonuçların henüz ilacın kanseri tamamen iyileştirdiğini göstermediği konusunda uyarıyor. Tedavinin etkisinin ne kadar süreceğinin ve hastaların yaşam süresini ne ölçüde uzatacağının belirlenmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluy