ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2026 MEB-AGS'ye katılan adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle MEB-AGS-P1 puan türünde branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Branş bazında sıralama hizmetinin yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulduğu belirtilen duyuruda, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adayların, mezun oldukları yükseköğretim programlarının ilgili öğretmenlik alanına kaynaklık ve öncelik durumları ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Milli Eğitim Bakanlığınca belirleneceği kaydedildi.