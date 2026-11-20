THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi, Singapur'da düzenlenen törende "APEX World Class" ödülüne de bir kez daha layık görülerek üç ödül kazandı.

Bir milyondan fazla doğrulanmış yolcu değerlendirmesine dayanan APEX ödüllerinde, THY'nin yolcu deneyimi ve hizmet kalitesine yönelik çalışmaları uluslararası ölçekte takdir gördü.

Altı kıtaya yayılan uçuş ağında farklı tipteki uçaklarla hizmet veren şirket, Türk misafirperverliğini yansıtan uçak içi ikramlarıyla yiyecek ve içecek hizmetleri alanında da ödüle layık görüldü.

"Hizmet standartlarını daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin değerlendirmeleriyle şekillenen APEX ödüllerinde üç ayrı kategoride ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın En İyi Yiyecek ve İçecek Hizmeti ödülünü ilk kez kazanmamız, yolcu deneyimini odağına alan hizmet anlayışımızın uluslararası ölçekte takdir görmesinin önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizleri tercih eden misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türk misafirperverliğini dünyanın dört bir yanına taşımaya ve havacılık sektöründe hizmet standartlarını daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

"THY Türk misafirperverliğini unutulmaz bir gastronomi deneyimine dönüştürüyor"

APEX Grup İcra Kurulu Başkanı Dr. Joe Leader da THY'nin Turkish DO&CO ile iş birliğine ve belirli uçuşlarda sunduğu "Uçan Şef" hizmetine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Hava Yolları'nın 2027 APEX Dünyanın En İyi Yiyecek ve İçecek Hizmeti ve APEX 5 Yıldızlı Havayolu ödüllerine layık görülmesi, misafirperverliği bir sanat olarak icra eden APEX World Class statüsündeki havayolunun gastronomi alanındaki üstün başarısını taçlandırıyor. Türk Hava Yolları, Turkish DO&CO iş birliği ve belirli uçuşlarında sunduğu Uçan Şef hizmetiyle Türk misafirperverliğini unutulmaz bir gastronomi deneyimine dönüştürüyor. Özenle hazırlanan ve sunulan lezzetlerle misafirlerine Türk kültürünü deneyimleme fırsatı sunuyor."