Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin hem Suudi Arabistan'da hem de Yemen'deki sivilleri tehdit eden unsurları yok edecek operasyonu başlattıklarını belirtti.

Nitelikli operasyonla Husilerin askeri faaliyetlerde kullandıkları hayati öneme sahip unsurları bertaraf edeceklerini ifade eden Maliki, Kızıldeniz'e açılan Hudeyde Limanı'nı vurduklarını şu sözlerle aktardı:

"Hudeyde Limanı'ndaki silah ve balistik füze kaçakçılığına ve transferine katkıda bulunan operasyonel kapasiteleri hedef aldık."

Koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik operasyonunun kapsama alanına da değinen Maliki, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın yanı sıra Sada ve Taiz vilayetlerindeki askeri hedefleri ve balistik füze yeteneklerini imha etme operasyonunun devam ettiğini kaydetti.

"Husilerin Sana'daki ana ikmal depolarından birini tasfiye ettik"

Başkent Sana'da da Husilerin balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) kapasitesine yönelik hava saldırılarının düzenlendiğine dikkati çeken Maliki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saldırılarla Husilerin 7 askeri hedefi yok edildi. Husilerin İHA ve füze kurulumunda kullandığı 6 atölyeyi imha ettik. Ayrıca terörist Husilerin Sana'daki ana ikmal depolarından birini tasfiye ettik."

Kaolisyon Sözcüsü Maliki, kısa süre önce Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için bölgeyi tahliye etme çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na saldırması halinde Cidde Limanı ile Kızıldeniz kıyısındaki diğer Suudi Arabistan limanlarını hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.