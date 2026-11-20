Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Eğitim ve Tanıtım Şube Müdürü Üsteğmen Ceren Sancak, yaptığı açıklamada, yeni nesil suç örgütlerinin artık yalnızca sokakta olmadığını, dijital dünyada da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya platformlarında çocuklara ve gençlere para, güç, lüks yaşam, statü ve aidiyet gibi unsurlar üzerinden ulaşmaya çalıştığını anlatan Sancak, kendini yalnız hisseden, gelecek kaygısı yaşayan veya sağlıklı bir sosyal çevreye erişimi sınırlı olan çocukların bu tür propagandalara karşı daha kırılgan halde olduklarını ifade etti.

Sancak, "Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, çocukların çoğu zaman suç örgütünün sadece bir parçası değil, aynı zamanda hedefi ve mağduru olmasıdır" diyerek sosyal medyanın suç örgütleri açısından çok önemli bir propaganda ve insan kaynağı oluşturma alanına dönüşebildiğini belirtti.

Silah, para, lüks araçlar, pahalı kıyafetler ve güç gösterileri üzerinden suçun adeta bir yaşam tarzı gibi sunulduğunu dile getiren Sancak, "Çocuk, ekranda gördüğü görüntünün arkasındaki tehdidi, şiddeti ve sömürüyü göremeyebiliyor. Bu nedenle bizim yalnızca suç içeriğini değil, suça özendiren ve çocukları hedefleyen anlatıları da erken aşamada tespit etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Üsteğmen Ceren Sancak, güvenlik güçleri olarak, bir çocuğu suç örgütünün içerisinde tespit ettiklerinde önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Asıl hedefimiz, çocuğun o örgütle temas kurmasından önce riski fark etmek ve gerekli koruyucu tedbirleri almak olmalı. Bu nedenle güvenlik tedbirlerinin yanında eğitim, aile, sosyal hizmetler, dijital güvenlik ve gençlik politikalarının birlikte yürütülmesi gerekiyor. Çocuk odaklı proaktif bir mücadele modeli öneriyoruz. Bunun temelinde erken uyarı ve koruma sistemi bulunuyor. Risk altındaki çocuğu erken tespit etmek, ailesini ve ilgili kurumları sürece dahil etmek, gerektiğinde psikososyal ve sosyal destek sağlamak, dijital temasları izlemek ve çocuğa sağlıklı sosyal alternatifler sunmak gerekiyor. Yani yaklaşımımız şu olmalı, tespit, koruma, dijital izleme, aile desteği, sosyal alternatif ve gerektiğinde güvenlik müdahalesi."

"Çocuğun dijital dünyasını bilmek, onu kontrol etmek değil, korumak oluyor"

Siber suçlarla mücadele birimleri olarak öncelikli amaçlarının, suç işlenmeden önce önlem almak olduğunu vurgulayan Sancak, bunun için 81 ildeki siber birimlerince 7-24 esasına göre siber devriye faaliyetleri icra ettiklerini, internet ortamında, açık kaynaklarda siber suçların takibi ve tespitine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Sancak, dijital çağda güvenli çocuk temalı bilgilendirici içerikler hazırlayıp okullarda, öğretmen ve ebeveynlere yönelik farkındalık faaliyetlerine de katkı sağladıklarını belirterek, "Siber Kaşif" projesi ile çocukları dijital esaretten uzaklaştırıp birlik ve beraberliği esas alan eski sokak oyunlarını canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ailelerin, çocukların dijital dünyasını tanımasını, hangi platformları kullandığını, kimlerle iletişim kurduğunu ve karşılaşabileceği riskleri bilmesi gerektiğinin altını çizen Sancak, "Burada amacımız, çocuğu sürekli kontrol etmek değil, tam tersine, çocukla güvene dayalı bir iletişim kurarak dijital dünyadaki riskleri birlikte fark edebilmek. Çocuğun dijital dünyasını bilmek, onu kontrol etmek değil, korumak oluyor." dedi.

"Hedefimiz bir çocuğu suç örgütüne girdikten sonra kurtarmak değil, suç örgütü ona ulaşmadan önce koruyabilmek"

Üsteğmen Ceren Sancak, spor, kültür, sanat, gençlik faaliyetleri ve mesleki eğitim gibi çocuklara kendilerini değerli ve ait hissedebilecekleri sağlıklı ortamların oluşturulması gerektiğini belirterek, "Suç örgütleri çocuklara aslında sahte bir aidiyet sunuyor. Biz bunun karşısına gerçek ve sağlıklı sosyal aidiyet alanları koymalıyız. Çocuğa sadece suça girme demek yeterli değil. Ona başka bir gelecek, başka bir çevre de göstermek gerekiyor." diye konuştu.

Suç örgütlerinin sosyal medyada gösterdiği lüks yaşamın ve gücün arkasında çoğu zaman tehdit, şiddet, sömürü ve bağımlılık olduğunu dile getiren Üsteğmen Sancak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklara ve gençlere sadece suç işlemek kötüdür demek yerine suç örgütlerinin sunduğu bu sahte dünyanın gerçek yüzünü de anlatmak gerekiyor. Bizim hedefimiz yalnızca bugün var olan suç örgütleriyle mücadele etmek değil, günümüzün ve geleceğin suç örgütlerinin insan kaynağını engellemek. Bu nedenle mücadele anlayışımızı bir adım daha ileri taşımamız gerekiyor. Suç örgütünü takip etmekten, suç örgütünün çocuğa ulaşmasını önlemeye. Çünkü esas hedefimiz bir çocuğu suç örgütüne girdikten sonra kurtarmak değil, suç örgütü ona ulaşmadan önce koruyabilmek. Bir çocuğu suçtan kurtarmak bir başarıdır, ama asıl mücadele onu suç örgütünün hedefi olmaktan kurtarmaktır."