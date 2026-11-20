Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'in sözcüsü Khine Khine Soe, UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine ilişkin hükmü hakkında gazetecilere konuştu.

Khine Khine Soe, hükmün "oybirliğiyle alınmadığını" ve bu yüzden "adil olmadığını" öne sürdü.

UAD tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu

UAD, Gambiya'nın Myanmar'a karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım işlediğine hükmetti.

Mahkeme, Myanmar yönetimine, Arakanlı Müslümanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine izin verme, onlara tazminat ödeme ve soykırım şüphelilerini yargılama talimatı verdi.

Kararda, Myanmar ordusunun 2016-2017 yıllarında Arakanlı Müslümanlara yönelik "operasyonları" değerlendirildi.

UAD'nin nihai nitelikteki kararına karşı temyiz yoluna başvurulamıyor.

Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı. Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı olan Lahey'deki UAD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine hükmederek tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu.