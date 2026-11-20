Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı 12'nci gününde, Mavi Bölge'de müzakerelerle, Yeşil Bölge'de ise "Finansman ve Teşvikler Günü" temasıyla devam ediyor.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 27 Eylül 2017'de başlatılan ve küresel bir çevre hareketine dönüşen "Sıfır Atık" birçok alanda zirvenin merkezinde yer alıyor.

COP31 Başkanlığının Öncelikli 10 Eylem Gündemi ve 2035'e yönelik küresel hedefleri arasında da yer alan Sıfır Atık'ı Türkiye, dünyaya atık ve metan azaltımı konusunda yol haritası olarak sunuyor. Atık üretimindeki artışın 2035'e kadar yarı yarıya azaltılması küresel hedef olarak dünyaya yön gösteriyor.

Sıfır Atık, 9'uncu yılını COP31 nedeniyle "0'dan COP31'e Dünya için Hep Birlikte" sloganıyla kutluyor. Sıfır Atık kapsamında, Antalya'daki COP31 Alanının Mavi Bölgesi'nde Sıfır Atık Vakfı tarafından Sıfır Atık Müzesi kuruldu. 11 Kasım'da Emine Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan müze, zirve boyunca 196 ülkeden gelen katılımcıları ve delegeleri ağırladı.

Beş yaprak formunda tasarlanan 3 bin 700 metrekarelik Sıfır Atık Müzesi'nde Sıfır Atık uygulamalarının tarihsel gelişimi, atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçleri ile doğal kaynakların korunması anlatılıyor.

Müzeyi ziyaret edenler, geleceğe yönelik mesajlarını 2035 Mesaj Duvarı'na dijital olarak yazarken, fuayedeki zeytin ağacına da dileklerini yazıp asıyor. Mavi Bölge'deki müzede forum sahnesi ve toplantı salonları da yer alıyor.

"Sıfır Atık Müzesi büyük teveccüh görüyor"

Müzeyle ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Sıfır Atık'ın Türkiye'nin dünyaya sunduğu en önemli projelerden biri olduğunu vurguladı.

Turan, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in, Saygıdeğer Hanımefendi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde ana tema her zaman Sıfır Atık olmuştur. Bu, bizim dünyaya armağan ettiğimiz en önemli projelerden biri. Bunun uygulamalarının COP31'de görüldüğü ve Türkiye olarak bu süreçte nereden nereye geldiğimizin sergilendiği Sıfır Atık Müzesi ilgi çekiyor ve büyük teveccüh görüyor." diye konuştu.