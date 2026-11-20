Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir irade ortaya koyduğunu ve verdiği talimatlarla, devletin ilgili kurumlarının kararlı operasyonları ve AK Parti'nin ilkeli siyaset anlayışı doğrultusunda adımlar atıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar neler yapıldığını ve hangi adımlar atıldığını paylaşan Acar, "Sorunu devletin denetimi ortaya çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fon rehberini yayınladı. Fon ve hisse hareketlerindeki olağan dışı işlemler tespit edildi. SPK, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili kurumların incelemeleriyle süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu." bilgilerini verdi.

Konuyla ilgili vatandaşların ortada bırakılmadığını, 18 günde 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un çıkarıldığını anımsatan Acar, kanun teklifinin AK Parti'li milletvekilleri tarafından verildiğini belirtti.

Kanun'un 27 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Acar, "Yatırımcı ödemeleri, olağanüstü tasfiye süreçleri ve sorumlulardan tahsilat yasal güvenceye alındı." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 161 milyar liranın yatırımcıların hesabına geçtiği kaydeden Acar, "119 fonda toplam 444 bin 987 yatırımcıya ödeme yapıldı. 144,7 milyar lira nakdi ödeme, 16,2 milyar lira ayni ödeme." bilgisini paylaştı.

"Kamu bütçesinden hiçbir kaynak kullanılmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, ödemeler konusunda küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına öncelik verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Küçük yatırımcıların mağduriyeti önceliklendirildi. Net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını alan 371 bin 21 yatırımcı için ara ödeme süreci tamamlandı. Olağanüstü tasfiyede 337 bini aşkın yatırımcı, parasının tamamını ara ödeme kapsamında geri aldı. Ödemeler devam edecek. Milletin hazinesine tek kuruş yük bindirilmedi. Yatırımcı ödemeleri fonların kendi varlıklarından, gönüllü iadelerden, el konulan ve geri kazanılan varlıklardan karşılandı. Kamu bütçesinden hiçbir kaynak kullanılmadı."

Gönüllü iadelerin 41 milyar lirayı aştığına ve sürecin devam ettiğine işaret eden Acar, iade yapılan dosyalarda hukuki sorumluluğun devam ettiğini, incelemelerin sürdüğünü, ayrıca MASAK'ın yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların takibini yaptığını kaydetti.

Makam ve ünvan ayrımı yapılmadan hesap sorulduğunu vurgulayan Acar, "Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, üst düzey bürokrat ve şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldı. Soruşturmada konum, ünvan ve görev farkı gözetilmedi. Hukuka aykırı kazanç ve usulsüz işlemler tüm yönleriyle inceleniyor." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili soruşturmanın kararlı biçimde yürütüldüğüne dikkati çeken Acar, şu ana kadar 500 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 136'sının tutuklandığını, 285 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, 417 kişi ve 149 kurumun mal varlıkları hakkında da el koyma ve dondurma kararı uygulandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun da konuyla ilgili görevlendirildiğini anımsatan Acar, ilgili kurumların işlem, denetim ve gözetim süreçlerinin kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti.

Yaptırımlar ağırlaştırılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, fon soruşturmasında "kriz tellallarına" geçit verilmediğini, piyasanın da güvenle yönetildiğini ifade etti.

Fonların tasfiyeye alındığını, yatırımcı ödemelerinin kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Piyasada panik ve tedirginlik oluşmasına izin verilmedi. Sermaye piyasalarının istikrarı ve güveni korundu. Sermaye piyasalarındaki denetimi güçlendiren yeni düzenleme hazırlandı. Yaptırımları ağırlaştıran, caydırıcılığı artıran hükümler içeriyor. Taslak üzerindeki son çalışmalar sürüyor ve TBMM'ye sunulacak."