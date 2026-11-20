Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karaçi Limanı'nda Oruç Reis Karşılama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye-Pakistan enerji ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Türkiye ve Pakistan'ın geçen yıl İslamabad'da, enerji alanında birçok anlaşma imzaladığını aktaran Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmzaladığımız anlaşmaların ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın ulusal enerji şirketleri OGDCL, PPL ve Mari Energies arasında güçlü bir ortaklık tesis edildi. Bizler, ortak değerler ve köklü bir kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir tarihe sahip iki milletiz. Bugün, bu dostluğu daha da ileriye taşıyacak ve iki ülkemizin enerji geleceğine yön verecek tarihi bir adım atmak üzere bir araya geldik."

Oruç Reis 19 günün ardından Pakistan'a ulaştı

Bayraktar, iki ülke arasındaki ortaklığın kağıt üzerinde olmadığını, toplam 5 blokta, 3'ü denizde, 2'si karada olmak üzere lisans süreçlerinin tamamlandığını ve sahadaki faaliyetlerin başladığını anlattı.

Oruç Reis'in 19 günlük yolculuğun ardından Pakistan'a ulaştığını ifade eden Bayraktar, burada İndus ve Makran havzalarının derinliklerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak üzere görevlendirildiğini dile getirdi.

Bayraktar, çalışmaların iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak keşiflerle sonuçlanmasını temenni ederek, "Oruç Reis ile TPAO, İndus C Blok'ta 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık 2 ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplama faaliyeti gerçekleştirecek. Toplayacağımız veriler doğrultusunda, belirlenen sahalarda gelecek yıl sondaj faaliyetlerine başlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki başarımızı Pakistan'da da gerçekleştirmek istiyoruz"

Bakan Bayraktar, Pakistan'daki kara ve deniz sahalarında yürütülen faaliyetlerin, iki ülkenin enerji güvenliğini doğrudan güçlendireceğini ve refahını artıracağını söyledi.

Dünyanın petrol ve doğal gaz piyasalarında tarihinin en büyük sarsıntılarından birini yaşadığını anımsatan Bayraktar, enerjideki söz konusu işbirliklerinin daha da stratejik ve önemli hale geldiğini belirtti.

Bayraktar, Türkiye'deki arama ve üretim faaliyetlerindeki başarılı çalışmaları Pakistan'da da gerçekleştirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2020'de küresel salgının ortasında, yine bu gemilerle Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Bu keşif, aynı zamanda 2020'de dünya genelinde gerçekleştirilen en büyük denizlerde doğal gaz keşfi oldu. Bugün bu sahalardan günlük yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz üretiyor ve yaklaşık 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyoruz. Üretimimiz 2028'de günlük yaklaşık 40 milyon metreküpe, sağladığımız hane sayısı ise 16 milyona ulaşacak. Bu faaliyetlerimizde elde ettiğimiz deneyimi ve mühendislik kabiliyetimizi Pakistanlı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."

Türkiye ile Pakistan arasında enerji, elektrik ve madencilik alanlarında geniş iş birliği potansiyeli bulunduğuna işaret eden Bayraktar, yeni anlaşmalarla ortaklığın daha da ileri taşınacağını ifade etti.

Maden alanında iş birlikleri devam ediyor

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iki büyük madencilik kuruluşu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve ETİ MADEN ortaklığı ile kurulan MTAIC ile Pakistan'ın madencilik kuruluşları Mari Energies Minerals ve Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) arasında iki ayrı ortak girişim anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmalar kapsamında MTAIC, Pakistan'da ikisi bakır-altın, biri antimon olmak üzere üç sahada maden arama çalışmalarına başlayacak.

Ayrıca MTA Genel Müdürlüğü, MTAIC ve Pakistan Jeoloji Araştırmaları Kurumu arasında üçlü bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu mutabakatla, jeoloji ve maden arama alanlarında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, aynı zamanda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.