Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

1960 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı kasımda geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise kasımda aylık bazda 0,1 puan azalışla yüzde 74,4 oldu.