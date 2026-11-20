ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, GUY/2 sınavı Ankara'da ÖSYM elektronik sınav merkezindeki 31 salonda uygulanacak.

Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitiren 4 bin 68 aday başvurdu.

Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 15.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar ilave 20 dakika sürelerini kullanabilecek.

Sınav sonuçları 10 Aralık'ta açıklanacak.

YDS/2 81 il, Lefkoşa ve Bişkek'te düzenlenecek

YDS/2 ise Türkiye'deki tüm iller, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplam 89 sınav merkezinde yapılacak.

Sınav, pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ​​​​​​​Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan ve 180 dakika sürecek sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Saat 13.15'te sona erecek YDS/2'de ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

379 bina ve 6 bin 50 salonda gerçekleştirilecek sınav Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

Sonuçlar, 10 Aralık'ta açıklanacak.

Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Kurumlar ayrıca kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

"Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, "5 dilde düzenlenecek YDS/2'ye en fazla başvuru İngilizceden geldi. Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden gelen başvuru sayıları İngilizceyi takip etti. Sınava toplam 137 bin 331 aday başvuru yaptı." bilgilerini verdi.

Sınav güvenliğinin ve adaylara uygun sınav ortamının sağlanması amacıyla 19 bin 834 görevlinin yer alacağını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"GUY/2 ve YDS/2'ye başvuran 493 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 1138 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 253 aday YDS uygulamasına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 56 bina YDS için sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."