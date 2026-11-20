Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan deneyim ve tecrübe kazanmaları için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nı sürdürdüklerini belirtti.

İŞKUR Gençlik Programı'na bu dönem 698 bin 566 başvuru aldıkları bilgisini paylaşan Işıkhan, "Gençlerimize ilgileri için gönülden teşekkür ediyorum. Gençliğin üretim çağında üreten, çalışan, hayalleri olan tüm gençlerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, paylaştığı görselde de "81 ilde 127 kamu üniversitemizle gençlerimizin mesleki gelişimlerini ve iş hayatına hazırlanmalarını desteklemeye devam ediyoruz" açıklamasına yer verdi.