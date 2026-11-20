İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları belirlendi.

Bunun üzerine il jandarma komutanlıklarınca 1620 narkotik ve asayiş ekibi, 8 bin 105 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timlerinin de katılımıyla 33 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 254 şüpheli yakalandı, 504 kilogram uyuşturucu madde ile 104 bin 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çok sayıda kök kenevir ve skunk da imha edildi.

Yakalanan şüphelilerden 159'u tutuklandı, 95'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.