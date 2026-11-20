Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı Nogaylar mevkiinde Ö.A'nın kullandığı tır, refüjteki bariyere çarptı. Kazada, dorsedeki çuvallar yola savruldu.

Daha sonra aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, çuvallara çarpıp makas kırdı.

Ardından İstanbul'dan Mardin'e giden ve Ahmet Bedir'in kullandığı yolcu otobüsü makaslayan çekiciye çarptı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 23 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tırın sürücüsü Ö.A. gözaltına alındı.

Vali Çeber'den açıklama

Vali Kemal Çeber, Nurdağı ilçesi TAG Otoyolu Gaziantep istikametinde bugün sabah saatlerinde üzücü bir kazanın yaşandığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 yolcunun yaralandığını bildiren Çeber, "Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve sağlık kuruluşlarına nakli gerçekleşmiştir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.