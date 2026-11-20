Gürlek, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Bayğaralar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli deliller elde edildiğini belirtti.

Şüphelilerin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri yönünde bulgulara ulaşıldığını aktaran Gürlek, şüphelilerin ayrıca kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıklarının değerlendirildiğini kaydetti.

Örgütün, yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünün belirlendiğini ifade eden Gürlek, soruşturma kapsamında 12'si çocuk 138 şüphelinin tespit edildiği bilgisini verdi.

Gürlek, Adana merkezli 13 ilde 135 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 101 şüphelinin gözaltına alındığını, 23'ü yurt dışında olduğu belirlenen 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan kamu personeline teşekkür eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticileri şunu akıllarından çıkarmasın, bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir. Ne sınırların arkasına saklanmak ne de suç ağlarının arkasına gizlenmek sizi kurtaracaktır. Devletimiz suç düzeninizi kökünden sökecek, bütün bağlantılarınızı ortaya çıkaracak ve hukukun gereğini sonuna kadar yerine getirecektir."