Dışişleri Bakanlığı, Gambiya'nın Myanmar aleyhine açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gambiya tarafından 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Myanmar aleyhine açılan davada, UAD’nin, Myanmar’ın 2017 yılında Arakan Eyaleti’nin kuzeyinde Rohingalara karşı soykırım işlediğine ve soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmeden kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Türkiye'nin davaya başından itibaren destek beyan ettiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu tarihi karar, Rohinga Müslümanlarının maruz kaldıkları sistematik zulmün tescili, adaletin temini ve hesap verebilirliğin tesisi bakımından bir dönüm noktası teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Myanmar’a, Divan kararının gereklerini gecikmeksizin ve eksiksiz olarak yerine getirmesi, Rohinga Müslümanlarının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak adımları atması çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin, Rohinga Müslümanlarıyla dayanışma içinde olmaya ve anavatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir dönüşlerini sağlamaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceği kaydedildi.