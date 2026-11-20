İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) çalkantılı geçen haftasına bu kez ülkenin afet müdahale kurumunun merkezindeki tahtakurusu sorunu eklendi.

Konuya yakın altı kaynağın aktardığına göre, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) Washington'daki merkezinde ortaya çıkan tahtakurusu istilası nedeniyle binin üzerinde çalışan, binanın ilaçlanması süresince perşembe günü evden çalışmak zorunda kaldı.

Bina ilaçlamaya alındı, dönüş tarihi belirsiz

Çalışanlara çarşamba akşamı gönderilen ve CNN tarafından incelenen kurum içi e-postada, genel merkezin "acil haşere kontrol uygulaması" nedeniyle kapatılacağı bildirildi. Perşembe gününe gelindiğinde ise tahtakurularının binanın birden fazla katında görüldüğü bilgisi yayıldı.

Kurum notunda, aktif haşere sorununu gidermek ve tüm personel için güvenli ile sağlıklı bir çalışma alanı sağlamak amacıyla bina genelinde kapsamlı bir ilaçlama yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Binaya dönüş için net bir tarih verilmezken, sorunun başarıyla çözüldüğünde ek bilgilendirme yapılacağı kaydedildi. FEMA ve İç Güvenlik Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Haftanın ikinci krizi ve tartışmalı görevlendirme

Washington ve kamu çalışanları için zorlu geçen bu haftada Ulusal Güvenlik Ajansı da (NSA) dahili iletişimde kullanılan gizli bir ağı onarmak için yerleşkesini üç gün boyunca çoğu çalışana kapattı. Tahtakurusu krizi, FEMA'nın son bir haftada karşılaştığı tek olağanüstü durum da değil. Olay, sistem arızası nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu geçen cuma günkü ülke geneli yerde kalma olayının ardından İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'in FEMA'yı göreve çağırmasından birkaç gün sonra yaşandı.

FEMA'nın bağlı olduğu bakanlığın başındaki Mullin, kurumun mahsur kalan yolcuların ilaca erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için havalimanlarıyla eşgüdüm sağlayacağını açıklamıştı. Ancak yaklaşık 24 saat süren bu acil görevlendirme, bazı FEMA çalışanlarında neden çağrıldıklarına dair soru işaretleri bıraktı.

Görevlendirmede yer alan beş kurum yetkilisinin verdiği bilgiye göre, ülke genelindeki operasyon merkezlerine gitmeleri istenen personelin az yönlendirme aldığı ve yapacak neredeyse hiçbir iş bulamadığı belirtildi. Bir üst düzey FEMA yetkilisi durumu kaynak ve zaman kaybı olarak nitelendirdi.

Kurumda süren çalkantı ve yönetim tartışmaları

Havalimanlarındaki görevlendirme, Mullin'in yakından izlenen daha geniş kapsamlı bakanlık müdahalesinin bir parçası olarak değerlendirildi. Hükümetin sürekliliğini sağlamak ve federal afet müdahalesini koordine etmekle yükümlü FEMA için bu gelişme, 22 aylık çalkantılı sürecin ardından yeni bir aksaklık oldu.

Eski İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Corey Lewandowski, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk yılında FEMA'yı ortadan kaldırma sözü vermiş ve kurumun işleyişini kökten değiştirmeye çalışmıştı. İkilinin görevden ayrılmasının ardından yönetim, Mullin yönetiminde kurumu dengelemeye çalışırken bir yandan da FEMA'yı küçültme ve afet müdahalesi ile iyileştirme sorumluluğunun daha fazlasını eyaletlere yükleme yönündeki adımlarını sürdürdü.

Trump ayrıca, Noem'in bir yıl önce vekil başkanlık görevinden ani bir kararla aldığı Cameron Hamilton'ı kurumun daimi başkanlığına aday gösterdi; Hamilton ve ekibi de geçen ay yönetici seyahatleri için iki özel jet kiralama yönündeki kısa süreli girişim nedeniyle eleştirilerin odağına gelmişti.