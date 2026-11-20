Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, başkente yönelik saldırılara dair açıklama yaptı.

Sybiha, Rusya'nın saldırılarında yabancı diplomatik temsilciliklerin zarar görmesine tepki göstererek, uluslararası topluma "Moskova'ya karşı güçlü yanıt verme" çağrısında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, X hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Kiev Büyükelçiliğinin hemen önüne bir mühimmatın isabet ettiğini ve binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Saldırıda Büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığını aktaran Meinl-Reisinger, çalışanlarla telefonla görüştüğünü ve güvenliklerinin sağlanması için ek önlemler alınması talimatı verdiğini kaydetti.

"Diplomatik temsilcilikler dokunulmazdır ve her zaman korunmalıdır"

Avusturya Başbakanı Christian Stocker ise saldırı karşısında şoke olduğunu vurgulayarak, "Bu, kesinlikle kabul edilemez. Diplomatik temsilcilikler dokunulmazdır ve her zaman korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen de X'teki hesabından, Hollanda'nın Kiev Büyükelçiliğinin arkasına bir mühimmatın isabet ettiğini, binada hafif hasar oluştuğunu ancak personelden yaralanan olmadığını açıkladı.

Olayın ayrıntılarını araştırdıklarını aktaran Berendsen, önceliklerinin Büyükelçilik çalışanlarının güvenliği olduğunu vurguladı.

Hollanda hükümeti, saldırının ardından Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının yerleşkesine de Rus İHA'sının parçalarının düştüğü bildirildi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı da söz konusu Rus saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların diplomatik misyonların dokunulmazlığının ciddi bir ihlali olduğu belirtilerek, ilgili ülkelerle dayanışma mesajı paylaşıldı.

İsveç, Rus büyükelçiyi görüşmeye çağıracak

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in Kiev Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiğini, Avusturya ve Hollanda ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

İsveç'in Kiev Büyükelçiliği ile iletişim halinde olduklarını, tüm personelin iyi olduğu bilgisini paylaşan Stenegard, "Bu saldırılar, Rusya'nın barışla ilgilenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stenegard, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisini Bakanlığa görüşmeye çağıracaklarını ifade ederek İsveç'in Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya baskıyı artırılması konularında kararlı bir tutum sergilediğini kaydetti.