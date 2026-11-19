BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum hakkında bilgi verdi.

Bu ay başında yağan yağmurların neden olduğu sellerin, Gazze'de faaliyet gösteren geçici öğrenim alanlarının yaklaşık üçte birini oluşturan 200 kadar yeri etkilediğini bildiren Haq, BM ve ortakları tarafından bu tesislerin tekrar kullanılması için onarıma devam edildiğini belirtti.

Haq, BM Kadın Birimi’nin kadınların başında bulunduğu ailelerin yetersiz barınaklarda yaşama olasılığının daha yüksek olduğuna işaret ettiğini aktararak, "Birim, Gazze'deki her dört haneden birinin bir kadın tarafından yönetildiği ve bu kişilerin büyük bir psikolojik yük ve insani ihtiyaçlarla karşı karşıya kaldığı konusunda uyarıyor." dedi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında, yardım çalışmalarında fon yetersizliğine de dikkati çeken Haq, bu yıl Gazze ve Batı Şeria için yapılan 4,1 milyar dolarlık yardım çağrısının yalnızca yüzde 35'inin karşılandığı bilgisini paylaştı.

Haq, "Ortaklarımız önümüzdeki aylarda Gazze’de soğuk ve yağmurlu havadan korunmalarına ve diğer hayat kurtarıcı yardımları sağlamalarına yardımcı olacak çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğu konusunda uyarıda bulunuyor." diye konuştu.

"Gazze'deki tüm çocukların haklarını savunmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz"

AA muhabirinin, Çocukları Kurtarın (Save the Children) adlı sivil toplum kuruluşunun geçen yıl dünyada çocuklara karşı işlenen ihlallerin üçte birinin Gazze’de gerçekleştiği yönündeki raporu hakkındaki sorusuna Haq, çocuklar dahil Gazze halkının tamamının haklarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Haq, "Gazze’de ihtiyaçlara dikkati çekmeye ve Gazze'deki tüm çocukların haklarını savunmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yine AA muhabirinin, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin, son günlerde araçlarıyla Filistinlileri hedef alarak en az 8 vur-kaç olayına karışmasıyla ilgili sorusuna da Haq, "Tüm bu vakaların ilgili İsrail makamları tarafından tam olarak soruşturulması ve failler hakkında işlem yapılması gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin Batı Şeria’nın değişik şehirlerinde araçlarıyla yolda yürüyen Filistinlileri hedef aldığı ve kaydedilen en az 8 olayda, bazı Filistinlilerin ağır yaralandığı bildirilmişti.