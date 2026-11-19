Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğu sıradağlarında yer alan Canta beldesinin kırsalına yakın Şaara mevkisini 5 hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Lübnan'ın Beka bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bir tesisi vurduğu iddia edildi.

Füze üretimi ve silah depolama amacıyla kullanıldığı ileri sürülen tesisin daha önce de hedef alındığı belirtilen açıklamada, yeniden kullanılmasının önüne geçmek için tesisin girişlerinin bombalandığı savunuldu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.