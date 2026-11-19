Von der Leyen, Berlin'de düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Toplantıda verdiği mesajlara değinen von der Leyen, "Bugünkü Gönüllüler Koalisyonu toplantısında mesajım netti. Barış, Ukrayna'nın güçlü bir konuma getirilmesine bağlıdır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 45 milyar avroluk yeni kredinin bu hedefe katkıda bulunacağını belirtti.

Rusya'nın müzakere masasına oturmasını sağlamak amacıyla baskıyı artırmayı sürdüreceklerini vurgulayan von der Leyen, "22'nci yaptırım paketimiz yolda." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Costa, "Yalnızca Ukrayna'nın egemenliğine saygı gösteren bir barış adil ve kalıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllüler Koalisyonunun Ukrayna'ya sağlayabileceği desteğin önemine işaret eden Costa, gelecekte sunulabilecek güvenlik garantilerinin de bu kapsamda kritik olduğunu vurguladı.

Berlin'deki Gönüllüler Koalisyonu toplantısı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın davetiyle "Ukrayna'da Barış ve Avrupa Güvenliği İçin Birlik" başlıklı Gönüllüler Koalisyonu toplantısı düzenlendi.

Başbakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Jared Kushner ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve 30'dan fazla ülkeden temsilci katıldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da yer aldığı toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.

Toplantıda Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, diplomatik çabaların koordinasyonu ve olası ateşkes durumunda sağlanabilecek güvenlik garantileri ele alındı.