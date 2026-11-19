Berlin'de düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu"na katılan Rutte, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantının ana gündem maddesinin, Ukrayna'ya destek ve barış olacağını aktaran Rutte, Abu Dabi'de Avrupalıların, ABD'nin ve Ukrayna'nın izlenecek en doğru yol üzerinde anlaşmış ve Avrupa'nın sürece dahil olmasını kararlaştırmış olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Rutte, savaş devam ettiği sürece Ukrayna'nın nasıl güçlü tutulabileceğinin de önem taşıdığını belirterek, "Bu da Ukrayna'nın silah ve diğer destekler bakımından ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak anlamına geliyor." diye konuştu.

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda müttefikler ve ortak ülkelerin Ukrayna'nın kış döneminde ve sonrasında da ihtiyaç duyduğu silahlara ve diğer tüm destek unsurlarına sahip olmasını sağlama konusunda mutabakata vardığını anımsatan Rutte, "Böylece Ukrayna hem mücadelede mümkün olduğunca güçlü kalabilecek hem de barış müzakerelerine hazırlanabilecek." ifadesini kullandı.

Rutte, Rusya, Çin ve ABD arasındaki üçlü zirve hakkında "Liderlerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çin'deki bu toplantı da bu kapsamda değerlendirilmeli. Bunun normal olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla bu konuda kesinlikle endişeli değilim." şeklinde konuştu.

Rusya ve ABD'nin büyük nükleer güçler olduğunu vurgulayan Rutte, Çin'in de yükselen bir nükleer güç olduğunu kaydetti.

Rutte, "Nükleer silahlara sahip ülkelerin liderlerinin de bir araya gelmesi önemli. Dolayısıyla bu liderlerin görüşmesi, toplantılar gerçekleştirmesi ve ileriye dönük en doğru yol üzerinde uzlaşmaya çalışması son derece normal." dedi.